Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело в связи с убийством малолетнего ребенка на западе столицы. По предварительным данным, смерть шестилетнего мальчика наступила в результате насильственных действий со стороны его матери, которая после инцидента предприняла попытку самоубийства и была госпитализирована.

В официальном сообщении столичного главка СК России указано: «Следственным управлением по Западному административному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)».

Согласно материалам дела, 12 ноября 2025 года в квартире жилого дома на улице Академика Анохина было обнаружено тело ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительная экспертиза установила наличие множественных колото-резаных ранений и других повреждений. Следствие пришло к выводу, что все эти травмы были нанесены матерью ребенка.

После совершения преступления женщина 1988 года рождения предприняла попытку суицида и в настоящее время находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Следственный комитет разместил в своем телеграм-канале черно-белые фото предполагаемых орудий убийства — молотка и кухонного ножа.

Как сообщает телеграм-канал Mash, супруг, вернувшись домой, обнаружил свою жену без сознания и тело их сына. Рядом с женщиной лежала предсмертная записка. В ней причиной произошедшего она указала неизлечимую болезнь, которая, по ее словам, была у них обоих.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты столичного Следственного комитета, которые документируют все обстоятельства произошедшего. Надзор за ходом расследования осуществляет и московская прокуратура, обеспечивая соблюдение всех процессуальных требований в рамках уголовного дела.