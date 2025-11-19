Возглавляющий общественную организацию «Отцы рядом» юрист Иван Курбаков призвал давать пожизненный срок психически больным матерям-детоубийцам. На фоне сообщений об убийстве ребенка матерью в Балашихе он заявил NEWS.ru, что запрет на такое наказание является ошибочным и требует пересмотра.

Подмосковную трагедию Курбаков назвал свидетельством системного кризиса в сфере прав защиты детей. По его словам, «Отцы рядом» обеспокоены тем, что признавшаяся в убийстве ребенка мать может быть отправлена на принудительное лечение вместо колонии.

«Запрет на применение пожизненного лишения свободы к женщинам в подобных ситуациях является ошибочным и требует безотлагательного пересмотра. Закон должен быть одинаково суров ко всем детоубийцам», — считает общественник.

По ст. 57 УК РФ к пожизненному лишению свободы не приговаривают женщин, преступников младше 18 лет и мужчин старше 65 лет. Самый большой срок, присужденный женщине в России, — 27 лет колонии — получила Дарья Трепова* за убийство военкора Владлена Татарского.

Курбаков убежден, что ответственность за гибель ребенка лежит не только на родителях погибшего мальчика, но и на органах опеки. По его словам, нередко работа уполномоченных по правам детей сводится к бюрократическим отпискам — дежурным фразам и фотоотчетам.

«Возникает закономерный вопрос: на каком основании малолетний ребенок был оставлен с матерью, которая была не способна обеспечить его безопасность? <…> Данная трагедия произошла в результате преступной халатности и бездействия должностных лиц», — заключил общественник.

16 ноября рабочие нашли рюкзак с головой шестилетнего ребенка в Гольяновском пруду в Москве. На протяжении всего дня водолазы искали другие останки, но не смогли ничего обнаружить. Вечером 16 ноября стало известно, что обезглавленный труп мальчика находился на балконе квартиры в Балашихе.

17 ноября мать убитого Елена Цуцкова призналась в убийстве. На следующий день ей предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и Балашихинский городской суд арестовал женщину до 16 января 2026 года.

СК также завел уголовное дело о халатности на сотрудников окружного управления социального развития. Должностные лица, как считает следствие, не приняли меры для лишения страдающей психическим заболеванием подозреваемой родительских прав.

По данным Baza, у Цуцковой диагностирована параноидальная шизофрения. Телеграм-канал уточняет, что в сентябре ей несколько раз вызвали скорую помощь из-за неадекватного поведения на фоне «осеннего обострения». Как писал Mash, женщина вела себя агрессивно и применяла физическую силу по отношению к сыну.

Цуцкова может избежать отправки в колонию: по словам члена Адвокатской палаты Москвы Леонида Исаева, если экспертиза признает женщину невменяемой, ее поместят в психиатрический стационар.

Начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков отметил, что наличие психического расстройства само по себе не освобождает от уголовной ответственности: избежать срока в колонии обвиняемая может лишь в том случае, если будет доказано, что она не отдавала отчет своим действиям в момент убийства.

* Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга