Мать мальчика, чью голову обнаружили в Гольяновском пруду, призналась в его убийстве, но не смогла пояснить мотив. Об этом сообщает ГСУ СК по Подмосковью.

«По данным следствия, подозреваемая, находясь в квартире в городе Балашихе вместе с ребенком, совершила его убийство, после чего фрагменты тела мальчика выбросила в Гольяновский пруд города Москвы», — сказано в сообщении ведомства.

На допросе женщина призналась в убийстве мальчика, написав явку с повинной. При этом мотивы убийства она пояснить не смогла.

Следователями и криминалистами провели осмотр места ЧП с участием судебно-медицинского эксперта, изъяты вещественные доказательства и ножи. Также следователи планируют назначить психолого-психиатрическую экспертизу.

Уже проведены допросы родственников, соседей, расследование уголовного дела продолжается.

Накануне, 16 ноября, на востоке Москвы в Гольяновском пруду нашли рюкзак, в котором находилась голова убитого ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 Уголовного кодекса (убийство), максимальное наказание — пожизненное лишение свободы. Весь день водолазы обследовали водоем в поисках других останков, но безрезультатно.

Позже ТАСС уточнил, что тело ребенка находилось в квартире в подмосковной Балашихе.

По данным «Базы», у задержанной диагностирована параноидальная шизофрения, она состоит на учете у психиатра.

«С начала сентября женщине неоднократно вызывали скорую — медики фиксировали странное поведение на фоне «осеннего обострения». При этом агрессии она не проявляла», — сказано в сообщении телеграм-канала.

«База» отмечает, что женщина до сих пор ведет себя неадекватно. Издание уточнило, что сначала рассматривалась версия о причастности к убийству ребенка ее сожителя, но теперь не исключается, что эта история была инсценирована для введения оперативников в заблуждение.