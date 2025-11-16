Обнаружены останки мальчика, голову которого 16 ноября нашли в московском пруду в районе Гольяново. Тело ребёнка находилось в квартире в подмосковной Балашихе, пишет ТАСС. Ему было шесть лет.

В расправе над мальчиком подозревают ближайших родственников — мать и отчима. По данным издания SHOT, оба родителя сильно выпивают, стоят на учёте в наркологическом диспансере. Отчим в момент убийства находился под действием наркотиков, пишет SHOT. О пропаже ребенка сообщила его бабушка.

По предварительной версии, отчим убил пасынка несколькими ударами, затем отпилил ему голову и спрятал тело жертвы на балконе. Произошло это несколько дней назад, пишет SHOT.

Канал 112 сообщил, что мать мальчика работает курьером и продавцом, за ней числится множество микрозаймов. Предположительно женщину зовут Елена, ей 31 год. По информации 112, она помогла мужу как убить сына, так и избавиться от его трупа. SHOT утверждает, что именно она отнесла голову ребёнка в рюкзаке к Гольяновскому пруду.

Сумку с останками утром 16 ноября обнаружили рабочие, которые делали ремонт в окрестностях пруда. Весь день водолазы обследовали водоем в поисках других останков, но безрезультатно.