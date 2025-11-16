В Гольяновском пруду на востоке Москвы обнаружен фрагмент тела ребенка. Как сообщили в Следственном комитете, 16 ноября из водоема рюкзак с человеческими останками.

По предварительным данным экспертизы, погибшему было от 7 до 10 лет. Следственное управление по Восточному административному округу СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Они осматривают территорию, изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

В конце октября на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша Савёловского направления было найдено тело погибшего зацепера. Школьнику было 14 лет. Мальчика искали в течение двух недель.