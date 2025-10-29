Школьника, который две недели назад пропал в Лобне, нашли мертвым. Об этом сообщает подмосковное управление Следственного комитета.

Фрагменты частей тела подростка обнаружены на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша, уточнили в ведомстве. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что останки принадлежат пропавшему. Приоритетной версией его гибели СК называет «травмирование электропоездом».

Отец 14-летнего подростка сообщил порталу MSK1.RU, что семья пока не может похоронить ребенка. Он добавил, что не может разглашать никаких деталей и посоветовал обращаться к следствию.

Источник издания в правоохранительных службах уточнил, что следователи обнаружили место, где мальчик сел на поезд. Этот момент зафиксировала камера. Впоследствии поисковики и правоохранители осмотрели несколько километров вдоль железнодорожных путей. По данным издания, специалисты находили сначала вещи, а после — фрагменты тела.

Готовился к побегу заранее и вылез через окно

Школьник жил с семьей в частном доме в подмосковной Лобне. В ночь на 13 октября он ушел из дома в неизвестном направлении. Его пропажу обнаружил один из братьев — он услышал шорохи, разбудил маму и заявил, что мальчик сбежал через окно.

Родители обратились в полицию и к поисковым отрядам наутро после побега сына. Мать мальчика в беседе с MSK1.RU отметила, что сначала семья пыталась найти его самостоятельно в заброшенных постройках, гаражах и сараях. Позже разослала листовки и к делу подключились добровольцы.

Женщина утверждала, что ссор с сыном не было. По ее словам, подросток мог долго гулять или забывать телефон, но никогда не уходил из дома. За два дня до его исчезновения родители узнали, что сын «катался с зацепером».

«Мне об этом рассказали ребята из научного городка. Мы все с ним поговорили и объяснили, что это опасно. Все было без истерик. После мы сходили на день рождения, а вечером перед этим случаем он был такой довольный», — рассказала мать мальчика.

Отец ребенка в свою очередь предположил, что тот готовился к побегу из дома заранее: специально для этого купил балаклаву и подпер дверь в комнату тумбочкой. Что его подтолкнуло на такой поступок — неизвестно.

Как сообщал телеканал «360», мальчик учился в престижной школе, занимался музыкой и спортом. «Москва 24» указывала, что перед пропажей он планировал поехать на встречу с зацеперами, которая проходила в Звенигороде.

Спустя пять дней после исчезновения, 17 октября, недалеко от станции «Некрасовская» Савеловского направления нашли кроссовки школьника. Они были разбросаны по разные стороны железнодорожных путей.

«Все в шоке. Лежали на путях два ботинка, очень похожие, у нас было две пары, одни на мне. В последнем видео он был в них, когда он за электричку цеплялся», — поделился с MSK1.RU отец мальчика.

По факту пропажи подростка возбудили уголовное дело, доклад о ходе расследования потребовал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. 20 октября поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил, что поиски 14-летнего зацепера приостановлены. На сайте сообщалось, что идет «проверка информации». Других подробностей не приводилось.

22 октября в ГСУ СК России по Московской области заявил, что проводит масштабную операцию по поискам мальчика. Его искали в тоннелях, лесополосе и заброшенных строениях вдоль железной дороги. При этом в поисково-спасательных отрядах в разговоре с MSK1.RU отмечали, что не участвуют в мероприятиях, поскольку волонтеры проверили всевозможные локации, а новых зацепок не появилось.