Власти должны обсудить возможность введения более жесткого наказания за вовлечение несовершеннолетних в зацепинг — увлечение опасным способом передвижения на поездах. Об этом заявил RTVI член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских.

«Компетентные органы должны дать юридическую оценку и тем, кто вовлекает несовершеннолетних в это движение. Следует посмотреть, как минимум пообсуждать ужесточение наказания, в первую очередь для тех, кто втягивает несовершеннолетних в зацепинг», — заявил он.

Если правоохранительные органы сочтут необходимым выйти с такой инициативой в Госдуму, депутаты «подойдут ответственно к принятию решения», отметил депутат.

Альшевских назвал зацепинг «очередным деструктивным направлением», которое навязывается детям и подросткам.

«Их вовлекают в противоправные действия. Но дети, подростки в силу возраста не могут в должной мере оценить последствия», — пояснил собеседник RTVI.

Штрафы за сам зацепинг уже введены, напомнил Альшевских. В то же время проблему борьбы с этим экстремальным хобби следует решать комплексно, уверен депутат.

«И это не только штрафы за сам зацепинг, они уже есть. Очень важна профилактическая работа с нашими детьми, и в нее должны быть вовлечены не только родители, но и школа», — сказал он.

Юридическую оценку самому зацепингу должны дать Генпрокуратура и другие компетентные органы, добавил Альшевских.

Зацепинг — вид экстремального хобби, когда человек во время движения электропоезда находится снаружи: на крышах вагонов, с торцевой или боковой стороны состава, площадках перед задней кабиной. По данным МВД, чаще всего зацепингом увлекаются лица в возрасте от 16 до 35 лет, проживающие неподалеку от железнодорожных магистралей. В ведомстве отмечали, что такие поездки нередко заканчиваются гибелью от удара электрическим током или в результате падения.

О необходимости ужесточения ответственности за вовлечение подростков в зацепинг в январе заявил РИА Новости первый замруководителя Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Виктор Козлов. «Наша основная задача — сделать так, чтобы дети перестали залезать на крыши и выступающие части вагонов, дергать пантографы и нашли себе безопасные увлечения», — сказал он.

Какое наказание грозит зацеперам

За зацепинг может грозить как административное, так и уголовное наказание. Чаще всего к нарушителям применяется ч. 1 ст. 11.17 КоАП, по которой проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах карается штрафом от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Если речь идет об умышленном неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности, то может быть применена ст. 11.15.1 КоАП. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. рублей либо административный арест на срок до 10 суток.

В случае совершения из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, может наступить уголовная ответственность в соответствии со ст. 267.1 УК. По ней нарушителю грозит либо штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

За вовлечение детей в зацепинг может грозить уголовное дело по ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Статья предусматривает следующие виды наказаний:

штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года,

обязательные работы на срок до 440 часов,

исправительные работы на срок до двух лет,

принудительные работы на срок до трех лет,

лишение свободы на срок до трех лет.

В сентябре 19-летний житель Москвы Даниил Дележанов получил 10 месяцев исправительных работ по делу о вовлечении подростков в зацепинг. По данным прокуратуры, молодой человек, «осознавая опасность проезда на внешних частях железнодорожного подвижного состава», показывал подросткам способ такого проезда и «склонял их к занятию зацепингом». В результате несовершеннолетние катались на крышах поездов вместе с Дележановым или самостоятельно.

В начале октября Симоновский суд Москвы запретил пять телеграм-каналов с призывами к подросткам заниматься зацепингом, сообщил ТАСС. В прокуратуре установили, что каналы распространяли информацию, склоняющую несовершеннолетних к противоправным действиям — проезду на открытых частях транспортных средств в местах, не предназначенных для пассажиров.

«Вирус хулиганства на транспорте»

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова написала в своем телеграм-канале, что зацепинг «пора приравнять к экстремистскому движению».

«С начала года у нас 28 происшествий, 11 погибших детей, к сожалению. Дети от 11 до 17 лет. Мы фиксируем эти случаи. Если честно, то это, конечно, очень опасное увлечение детей зацеперством. Более того, дети, даже когда видят, что их товарищи погибают, сильно травмируются и остаются инвалидами, даже это их не останавливает. Они все равно лезут на электричку и, соответственно, тоже подвергают опасности свою жизнь. Надо, наверное, обратиться к родителям, чтобы они следили за детьми», — сказала подмосковный детский омбудсмен.

По словам Мишоновой, детей, увлекающихся зацепингом, «обязательно надо ставить на учет». Кроме того, следует обеспечить «альтернативу» в виде занятий экстремальными видами спорта, которые «помогали бы им выбрасывать этот адреналин».

«Мне кажется здесь нужны профилактические беседы и реально показывать, к чему это может привести. Дети не осознают до конца риски таким увлечением и поэтому подвергаются опасности», — добавила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье, отметив, что в интернете есть ресурсы, где «детям в виде игры предлагают поучаствовать в зацепинге».

На проблему зацепинга также обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она написала в своем телеграм-канале, что «вирус хулиганства на транспорте и зацепинга» в последнее время охватил различные регионы России.

«Нередко подростки это делают исключительно с одной целью — для съемки кружков и видео для соцсетей. Не понимая, что все может обернуться трагедией и уже больше никакого контента никогда не будет. Проблема вообще глубокая», — говорится в посте Мизулиной.

По данным МВД, в 2024 году было зафиксировано 46 случаев травм среди граждан из-за увлечения зацепингом, из них 45 — среди несовершеннолетних. Смертельные травмы получили 27 человек, из них 25 — несовершеннолетние.

«Мы задерживали детей даже на высокоскоростных» Сапсанах», хотя там совсем другая скорость, но они все равно умудрялись кататься. Один даже доехал между вагонами из Москвы до Санкт-Петербурга. С каждым годом статистика становится все более отрицательной», — рассказал НСН начальник Управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Нурлан Джаксбаев.