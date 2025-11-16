Во воскресенье, 16 ноября, в Гольяновском пруду в Москве были найдены останки мальчика примерно 7-10 лет. Что известно о ЧП — в материале RTVI.

Как сообщает LIFE, рюкзак с головой ребенка около 9.30 мск нашли рабочие, делавшие ремонт около пруда. Они сразу вызвали полицию. На место прибыли водолазы, которые ищут на дне другие фрагменты тела.

Baza утверждает, что причиной смерти мальчика стало удушение — об этом говорят гематомы на шее. Ребенок скончался около двух суток назад. Личность мальчика устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России («Убийство»). Криминалисты отсматривают записи камер видеонаблюдения и ищут возможных свидетелей преступления.