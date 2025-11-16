В Москве водолазы завершили обследование Гольяновского пруда, где 16 ноября обнаружили рюкзак с головой ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, другие фрагменты тела в водоеме так и не нашли. Агентство уточняет, что место происшествия также покинули сотрудники полиции, Следственного комитета и МЧС.

Столичная прокуратура ранее опубликовала кадры рюкзака и пакета, в котором были обнаружены останки школьника. Их нашли рабочие во время реконструкционных работ утром, после чего вызвали полицию. Эти вещи отправлены на экспертизу.

Shot уточняет, что в найденном рюкзаке помимо фрагмента тела мальчика со светлыми волосами были различные бумажки и мелкий мусор. По предварительным данным, ребенка убили не более двух дней назад. Вероятно, его задушили и расчленили лобзиком, чтобы замести следы, отмечает телеграм-канал.

«База» сообщает, что в деле появился первый подозреваемый. Речь идет о мужчине ростом около 180 см, среднего телосложения. Телеграм-канал пишет, что ночью 14 ноября местные жители видели, как он бросил в пруд пакет.

Согласно экспертизе, погибшему было от 7 до 10 лет. Следственное управление по Восточному административному округу СК России по городу Москве возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

В конце октября на железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша Савеловского направления было найдено тело погибшего зацепера. Школьнику было 14 лет. Мальчика искали в течение двух недель.