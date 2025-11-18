Следователи возбудили уголовное дело о халатности, которая была допущена сотрудниками окружного управления социального развития, повлекшей убийство шестилетнего ребенка в Московской области. Об этом говорится в телеграм-канале регионального Следственного комитета.

В СК уточнили, что должностные лица не приняли меры ограничения и последующего лишения подозреваемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления.

Матери шестилетнего мальчика было предъявлено обвинение в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе она подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

18 ноября следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.

16 ноября на востоке Москвы в Гольяновском пруду нашли рюкзак, в котором находилась голова убитого ребенка. Весь день водолазы обследовали водоем в поисках других останков, но безрезультатно. Позже ТАСС уточнил, что тело находилось в квартире в подмосковной Балашихе.

На следующий день после обнаружения фрагментов тела ребенка его мать призналась в убийстве. По данным Baza, у женщины диагностирована параноидальная шизофрения, она стоит на учете у психиатра. В сентябре, писал телеграм-канал, врачи скорой помощи несколько раз фиксировали у нее странное поведение на фоне «осеннего обострения», однако агрессии не замечали.

РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники писало, что у женщины есть старшая дочь, которая проживает с отцом. Этот же мужчина является отцом погибшего мальчика и, по предварительным сведениям, поддерживал с ним регулярные контакты.

Позже глава комитета Госдумы по защите семьи, Нина Останина заявила, что врачи и социальные службы должны были заранее обеспокоиться ситуацией в семье и сообщить об органам опеки, изолировав при этом ребенка.