Жительница подмосковной Балашихи, которая призналась в убийстве и расчленении своего шестилетнего сына, в прошлом году лежала в психиатрической больнице и сейчас состоит на учете у психиатра. Также она употребляла наркотики, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Источник РИА Новости в уточнил, что это 31-летняя уроженка города Заречный Пензенской области по имени Елена.

Мать мальчика задержана, она написала явку с повинной, но не смогла пояснить мотивы убийства.

«Предварительно установлено, что женщина страдает шизофренией», — сказал собеседник агентства.

Канал Baza писала, что с начала сентября женщине неоднократно вызывали скорую на фоне «осеннего обострения», однако агрессивного поведения врачи не фиксировали. Mash, напротив, утверждал, что она «в целом вела себя агрессивно» и регулярно избивала сына, и что у нее случались зрительные и слуховые галлюцинации.

По данным SHOT, она увлекалась эзотерикой, магией и «потусторонними мирами» и была подписана в соцсетях на псевдофилософские цитаты и множество запрещенных групп про наркотики.

Известно, что у Елены есть старшая дочь, которая живет с отцом. Он же является отцом убитого мальчика и, по предварительным данным, старался регулярно его навещать, рассказали РИА Новости в органах.

Источник ТАСС сказал, что родители детей разошлись по инициативе подозреваемой в начале этого года.

Долги и судимость: что известно о прошлом родителей

Женщина имеет несколько долгов перед микрофинансовыми организациями, накопленных еще до переезда в Балашиху, следует из данных базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и судебной картотеки, изученных РИА Новости.

Так, задержанная выступала ответчицей по 12 делам, которые рассматривались в судебном участке №2 Заречного с июля 2022 года по август 2024 года. По шести делам она значится должницей, исполнительные документы по ним были открыты с июня 2024 года по май 2025 года. Общая сумма долга с учетом исполнительных сборов составляет около 93 тыс. рублей, пишет агентство.

Baza утверждает, что 29-летний отец обоих детей по имени Александр также имеет долги по исполнительным листам на 76 тыс. рублей. С Еленой он прожил 10 лет и ушел от нее в июне 2025 года, о гибели сына он узнал из новостей.

ТАСС выяснил, что мужчина имеет судимость за кражу и грабеж. Киржачский районный суд Владимирской области приговаривал его к восьми месяцам в колонии-поселении, пишет агентство.

Из судебного документа следует, что в 2014 году мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл велосипед, а за несколько месяцев до этого вытащил из незапертого автомобиля борсетку, похитил из магазина две бутылки коньяка, а также попытался похитить скутер.

Убийство и обнаружение останков

По данным следствия, женщина убила ребенка в квартире в Балашихе, после чего фрагменты тела отвезла в московский район Гольяново и выбросила в Гольяновский пруд, сообщает подмосковный Следственный комитет.

Фрагмент тела (телеграм-каналы пишут, что голова ребенка) находился в рюкзаке и пакете, их извлекли из пруда днем 16 ноября, о чем отчиталась прокуратура Москвы. Обнаружили останки рабочие, проводившие реконструкцию Гольяновского пруда. Как установил эксперт, смерть наступила не более двух дней назад.

По данным Mash, при осмотре головы мальчика нашли ушиб и признаки отсечения острым предметом. SHOT утверждал, что помимо останков ребенка со светлыми волосами, в рюкзаке находились бумажки и мелкий мусор.

После этого водолазы до вечера обследовали пруд в поисках других останков, но ничего не нашли. Позднее тем же вечером стало известно, что тело мальчика обнаружили на балконе в балашихинской квартире.

Мать-убийца может избежать тюрьмы

Пресс-служба подмосковной прокуратуры сообщила, что в правоохранительные органы обратилась бабушка ребенка, со слов которой сожитель матери якобы увел мальчика из дома, после чего она его больше не видела. В сообщении не уточняется, в какой день это было.

Канал «112» также пообщался с бабушкой по телефону, и та заявила, что никакого сожителя у дочери не было. Когда оперативники приехали в квартиру Елены, она находилась там одна, говорится в публикации. SHOT также узнал от соседей, что никакого сожителя женщины они никогда не видели.

Baza пишет со ссылкой на бабушку, что погибший мальчик родился раньше срока — на седьмом месяце беременности, и в свои шесть лет якобы не мог ходить и носил памперсы. По словам женщины, старшей внучке девять лет, ее Елена родила дома. Со слов бабушки, девочка не любит мать, поскольку та наказывала ее по любому поводу, и сама Елена не питает материнских чувств к детям.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Если психиатрическая экспертиза на этапе предварительного следствия признает женщину невменяемой, она может избежать тюрьмы, сказал NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев. В этом случае вместо заключения ее подвергнут принудительным мерам медицинского характера.

«На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях. По закону, при полном излечении человека отпускают на свободу, но в данном случае большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит», — предположил адвокат.

Следователи ранее осмотрели квартиру с участием судмедэксперта и изъяли вещественные доказательства, в том числе два ножа. Назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетические экспертизы, также опрошены родственники и соседи.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах, в которой должна быть дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц и причин этого. Исполнение находится на контроле в центральном аппарате ведомства.