Глава комитета Госдумы по защите семьи, Нина Останина, высказалась о необходимости изымать детей из семей, где родители страдают психическими расстройствами. Это заявление она сделала в интервью Life.ru на фоне сообщений об убийстве ребенка матерью в Балашихе, которая, по предварительным данным, имеет проблемы с психикой.

По словам Останиной, врачи и социальные службы должны были заранее обеспокоиться ситуацией в семье и сообщить об органам опеки, изолировав при этом ребенка.

«Здесь нарушена норма человеческая. Мне кажется, что все, кто увидел эту леденящую душу информацию, пребывают в непонимании, почему врачи, психиатры, видевшие тяжелейшие заболевания у матери, не дали сигнал. Служба опеки? Комиссия по делам несовершеннолетних?», — заявила парламентарий.

Останина отметила, что изъятие не всегда предполагает размещение ребенка в детском центре. Детьми в таком случае могут заниматься ближайшие родственники, поиском которых займутся органы опеки.

Депутат обратила внимание, что убить ребенка, «вот такого маленького человечка», мог только психически нездоровый человек. При этом ответственность за произошедшее лежит не только на матери, но и на медработниках и сотрудниках органов опеки, добавила она. В таком случае, отметила парламентарий, необходимо пересмотреть принцип врачебной тайны.

Останина обратила внимание, что в подобных случаях психические заболевания «выходят за пределы», так как страдающие от них люди могут быть опасны для окружающих. Депутат добавила, что в этой ситуации необходимо тщательно расследовать все обстоятельства произошедшего, чтобы установить ответственность всех причастных служб.

Убийство и обнаружение останков ребенка

Днем 16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы был обнаружен рюкзак с останками ребенка. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). В ходе проведенных поисковых операций в водоеме других частей тела обнаружено не было. Позднее информагентство ТАСС, со ссылкой на информированный источник, сообщило, что тело ребенка находилось в квартире в подмосковной Балашихе.

На следующий день после обнаружения фрагментов тела ребенка в Гольяновском пруду, его мать призналась в убийстве. Как писала Baza, у женщины диагностирована параноидальная шизофрения, она стоит на учете у психиатра. В сентябре, по данным канала, врачи скорой помощи несколько раз фиксировали у нее странное поведение на фоне «осеннего обострения», однако агрессии не замечали.

По данным Mash, женщина, напротив, демонстрировала агрессивное поведение и применяла физическую силу по отношению к сыну, а также у нее были зрительные и слуховые галлюцинации. SHOT писал о ее интересе к эзотерическим практикам и оккультизму. Также, по информации телеграм-каналов, в социальных сетях женщина подписана на тематические сообщества, в том числе посвященные наркотическим веществам.

Согласно информации, распространенной РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники, у женщины есть старшая дочь, которая проживает с отцом. Этот же мужчина является отцом погибшего мальчика и, по предварительным сведениям, поддерживал с ним регулярные контакты.

Мать убитого ребенка может избежать наказания

Женщина может избежать наказания. Как рассказал NEWS.ru член Адвокатской палаты Москвы Леонид Исаев, если психиатрическая экспертиза признает женщину неадекватной, то ее поместят в психиатрический стационар вместо колонии.

Однако, как сообщил «Абзацу» начальник юридического отдела Московского профсоюза полиции Игорь Гришаков, само по себе наличие психического расстройства от ответственности не освобождает.

«Если она [экспертиза] докажет, что в момент совершения преступления женщина не отдавала отчета в своих действиях, находилась в состоянии обострения болезни, та не будет нести уголовную ответственность, но, как правило, в таком случае назначается принудительное лечение», — рассказал он.

Если же выяснится, что женщина совершила преступления под воздействием наркотических веществ, то это уже будет считаться отягчающим обстоятельством, добавил Гришаков.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования убийства ребенка. В документе должны быть правовые оценки действий или бездействия ответственных лиц. Центральный аппарат СК взял исполнение этого поручения под контроль.