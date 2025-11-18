Балашихинский суд Московской области арестовал до 16 января 2026 года местную жительницу Елену Цуцкову, которая обвиняется в жестоком убийстве и расчленении собственного сына. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Представитель Балашихинской городской прокуратуры просил суд учесть, что обвиняемая зарегистрирована в другом российском регионе, официально не трудоустроена и не имеет официального источника дохода.

«Женщине предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления и она может скрыться от органов следствия и суда, в связи с чем избрание ей более мягкой меры пресечения нецелесообразно», — отметили в ведомстве.

Дальнейший ход и результаты расследования уголовного дела контролирует Балашихинская городская прокуратура.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме с целью защиты личных данных погибшего несовершеннолетнего.

16 ноября на востоке Москвы в Гольяновском пруду был найден рюкзак, в котором находилась голова убитого шестилетнего ребенка. Весь день водолазы обследовали пруд в поисках других останков, но безрезультатно. Позже ТАСС сообщил, что тело ребенка находилось в квартире в подмосковной Балашихе.

На следующий день после обнаружения фрагментов тела ребенка его мать призналась в убийстве. 18 ноября ей предъявили обвинение в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На допросе женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем.

Baza писал, что у женщины параноидальная шизофрения, она стоит на учете у психиатра. Кроме того, по данным канала, в сентябре врачи скорой помощи несколько раз фиксировали у нее странное поведение на фоне «осеннего обострения», но агрессии не замечали.

Комментируя эту ситуацию, глава комитета Госдумы по защите семьи, Нина Останина заявила, что врачи и социальные службы должны были заранее обеспокоиться ситуацией в семье и сообщить об органам опеки, изолировав при этом ребенка.

18 ноября следователи возбудили уголовное дело о халатности, которая была допущена сотрудниками окружного управления социального развития. В СК по Московской области уточнили, должностные лица не приняли меры ограничения и последующего лишения подозреваемой родительских прав на ребенка в связи с наличием у нее заболевания, нахождением на учете у специализированного врача, а также выявленных фактов противоправных действий в отношении ребенка.