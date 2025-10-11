В Барнауле 17-летняя девушка тайно родила и убила своего ребенка, после чего попыталась спрятать тело у местного пруда. Об этом сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, подозреваемая воспитывалась в благополучной семье и скрывала от родителей факт своей беременности. В итоге у нее родился мальчик, на тот момент дома она была одна.

Как считают в СК, подросток испугалась, что родители узнают о произошедшем и нанесла своему новорожденному сыну несколько ударов, предположительно, ножом, в шею и грудь. После того, как тот умер, девушка завернула тело ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла его на улицу.

По данным телеграмм-канала «В КУРСЕ 22 | Барнаул», вечером 10 октября труп новорожденного «с перерезанным горлом» обнаружили дети у пруда, после чего позвали на помощь взрослых.

Одна из местных жительниц сообщила, что девушка, вероятно, рожала «в домашних условиях».

«Где отец данного ребенка — неизвестно, и под чем была девушка, которая родила ребенка и порезала ему горло и, как сообщают очевидцы, не только горло, тоже неизвестно. Считаю, ситуацию нужно предать огласке, чтобы люди знали, к чему все-таки приводят подростковые роды и пропаганда ранних родов в целом», — рассказала она.

В результате было возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ход его расследования взяла на контроль прокуратура Алтайского края.

Подозреваемую задержали. В настоящее время ее допрашивает полиция. Следователи планируют направить в суд ходатайство об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

За последние месяцы это не первый случай убийства ребенка. Так, 23 августа мертвого новорожденного нашли на участке полигона твердых бытовых отходов в Санкт-Петербурге. Тело обнаружил водитель мусоровоза во время вывоза мусора.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 106 УК России (убийство матерью новорожденного). Найти роженицу пока и не удалось.