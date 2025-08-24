На мусорном полигоне в деревне Лепсари Всеволожского района Ленинградской области нашли тело новорожденного младенца, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает местное следственное управление СКР.

Мертвого ребенка нашли 23 августа на участке полигона твердых бытовых отходов во время вывоза мусора. тело заметил водитель мусоровоза, когда опорожнял кузов, пишет «Фонтанка».

На место выезжала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного отдела Всеволожска. Выяснилось, что умерший ребенок недавно родился, он мужского пола, с пуповиной.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного (ст. 106 УК РФ). Под эту статью подпадают убийства младенцев, совершенные матерями во время родов, сразу после них, в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства без утраты вменяемости. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, принудительных работ на такой же срок или ограничения свободы на срок до четырех лет.

К расследованию привлечены криминалисты, полицейские и эксперты. «По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также лица, причастного к совершению преступления», — сообщили во всеволожском СУ СКР.

По данным «Фонтанки», водитель мусоровоза, обнаруживший тело, передал следователям все адреса, с которых забирал отходы 23 августа перед заездом на полигон. Все эти точки находятся в районе Мурино, сейчас там проводятся проверки: оперативники отсматривают записи установленных на улице рядом с мусорными контейнерами камер видеонаблюдения.

Ход расследования взяла под контроль Всеволожская городская прокуратура, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Ленобласти. Кроме того, ведомство начало проверку с целью оценить все обстоятельства случившегося, включая «работу органов системы профилактики и организаций, осуществляющих дородовое и послеродовое сопровождение».