В Симферополе женщина задушила своего девятилетнего сына, а после колола его тело вилкой, чтобы удостовериться в смерти. Об этом сообщает «Mash на волне».

Телеграм-канал пишет, что незадолго до преступления подозреваемая позвонила своему сожителю, жалуясь на ребенка и угрожая его убить. Мальчик и сам связывался с отчимом, просил его о помощи, но когда мужчина вернулся домой, пасынок уже был мертв, утверждается в посте.

По предварительным данным, женщина убила сына из-за того, что он «раздражал ее» и просил еды. После содеянного крымчанка колола его тело вилкой с целью проверить, жив он или нет, отмечает телеграм-канал.

По данным Инфо24, трагедия произошла еще месяц назад, однако СМИ об этом начали сообщать только сейчас.

Местные жители рассказали изданию, что ребенок «круглыми днями гулял на улице, при этом выглядел «нормально, как и все дети».

Мать мальчика, 43-летнюю Надежду, периодически забирали в психоневрологический диспансер «из-за регулярных срывов», говорится в статье. По информации журналистов, родной отец ребенка постоянно в разъездах, и предполагаемая убийца жила с другим мужчиной, который, вероятно, не так давно освободился из мест лишения свободы. Как отмечает издание, с ним Надежда употребляла алкоголь и затем устраивала скандалы.

Инфо24 уточняет, что у женщины есть два брата: один живет в Симферополе, другой — в Санкт-Петербурге, он священник.

Соседи сообщили Mash, что мальчик был примерным учеником, и они давали ребенку еду и чистую одежду. По их словам, крымчанка никогда не работала и начала «сходить с ума» после смерти родителей и мужа.

Один из местных жителей заявил, что это была «неблагополучная семья»: «Даже не семья, а ошметки от семьи». По его словам, для женщины ее сын был «как бельмо на глазу».

Mash также утверждает, что в те дни, когда женщина находилась в психбольнице, ее сын жил в приюте, а когда ее выписывали, спецслужбы возвращали мальчика домой.

Уголовный юрист и юридический психолог Алена Ленковская не исключила, что экспертиза может указать на невменяемость женщины.

«Понятно, что будет уголовное дело и экспертиза. Но, судя по всему, будет невменяемость. И вопросы к надзирающим органам», — написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Балашихинский суд Московской области арестовал местную жительницу Елену Цуцкову, которая обвиняется в жестоком убийстве и расчленении собственного сына. Она проведет под стражей до 16 января 2026 года.

16 ноября на востоке Москвы в Гольяновском пруду был найден рюкзак, в котором находилась голова убитого шестилетнего ребенка. Весь день водолазы обследовали пруд в поисках других останков, но безрезультатно. Позже ТАСС сообщил, что тело ребенка находилось в квартире в подмосковной Балашихе.

На следующий день после обнаружения фрагментов тела ребенка его мать призналась в убийстве. 18 ноября ей предъявили обвинение в убийстве. Baza писала, что у женщины параноидальная шизофрения, она стоит на учете у психиатра.