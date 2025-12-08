В подмосковном городе Котельники 32-летний мужчина расправился с 34-летней соседкой и ее шестилетним сыном на почве бытового конфликта. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в доме на улице Сосновой, где 6 декабря были обнаружены тела пострадавших. Согласно информации телеграм-канала Mash, причиной длительного конфликта стало то, что соседу мешал шум от детского топания.

Подозреваемый задержан. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве, его расследование находится на контроле у прокуратуры Московской области. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее столичные СК и прокуратура сообщили об убийстве москвичом своего отчима и нанесении ножевых и других телесных повреждений матери. По данным ведомств, рано утром 5 декабря двое мужчин ворвались в квартиру на Бутырском Валу и зарезали 60-летнего хозяина, нанеся ему не менее 29 ножевых ударов. Его супруга также была тяжело ранена и госпитализирована.

В результате по подозрению в совершении преступления были задержаны сын пострадавшей женщины и его знакомый. По данным СМИ, ранее у него уже возникали конфликты с отчимом, доходившие до угроз убийством и физического насилия. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.