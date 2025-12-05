В Москве двое мужчин ворвались в квартиру на Бутырском Валу и убили 60-летнего хозяина, нанеся ему не менее 29 ножевых ранений, а также напали с ножом на его пожилую жену, она госпитализирована. По подозрению в нападении задержаны сын потерпевшей и его приятель, сообщили столичные СК и прокуратура.

По данным следствия, убийство произошло ранним утром 5 декабря. Пострадавшая, которую доставили в больницу с ножевыми ранениями и различными телесными повреждениями, рассказала, что к ним с мужем вломились двое неизвестных и учинили расправу. После этого, по ее словам, мужчины «скрыли следы» и покинули место преступления. Причина действий нападавших устанавливается.

Следователи осмотрели квартиру и назначили несколько экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. На опубликованном прокуратурой фото видна разложенная постель с пятнами крови.

Подозреваемых задержали, один из них оказался сыном пострадавшей женщины. «112» сообщает, что пострадавшую зовут Елена Зозуля, ее погибшего мужа — Антон Молок, задержанного сына — Максим Карпов.

Телеграм-канал также пишет, что в 2024 году Карпов угрожал Молоку, который приходился ему отчимом, убийством: он якобы «душил Антона, избивал [его] стулом и ранил ножом».

«При этом он кричал: “Ты мне никто, я тебя уничтожу!”. Тогда в отношении Максима возбудили уголовное дело, но вскоре они с Антоном помирились», — говорится в посте.

По данным источника РЕН ТВ, преступники ворвались в квартиру с криками «Ограбление!».

«Нападавшие нанесли мужчине 29 ножевых ранений, от которых он скончался на месте. Женщина также получила несколько ударов ножом, а затем ей ввели в плечо неизвестное вещество с помощью шприца», — сказано в публикации.

О том, что Елене вкололи в плечо некое вещество, также пишет «112». Правоохранительные органы не упоминают этой детали в своих сообщениях.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. В зависимости от части статьи (105 УК), виновным может грозить от 6 лет до пожизненного лишения свободы.

Расследование ведет следственный отдел по Тверскому району Главного следственного управления СК по Москве. Установление обстоятельств нападения и привлечение подозреваемых к ответственности контролирует Тверская межрайонная прокуратура.