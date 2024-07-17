Существующий в Дагестане закон, который приравнивает ваххабизм к экстремизму, на деле не работает и за 25 лет не применялся, рассказал «Ленте.ру» исламовед, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов.

По словам Ярлыкапова, закон был принят в этой республике потому, что в Дагестане в то время существовала Кадарская зона, где были сильны экстремистские настроения. Эксперт отметил, что в других регионах аналогичного закона нет.

Закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан» был принят в сентябре 1999 года после «ваххабитского мятежа» в Дагестане.

Ярлыкапов пояснил, что законодательная норма не применяется, так как с юридической точки зрения сложно определить, что именно является «ваххабитской деятельностью» и чем она отличается от экстремистской, которая запрещена на всей территории России.

«Если приравнивать их друг к другу, то это означает запрет ваххабизма [в стране], а это, в свою очередь, может привести к конфликту с Саудовской Аравией (там ваххабизм — официальная идеология), с которой нам нельзя ссориться», — отметил исламовед.

Комментируя то, что атаковавшие синагоги и храмы в Дагестане террористы могли быть ваххабитами, эксперт пояснил, что нельзя связывать терроризм только с ваххабитами, так как это «слишком большое упрощение».

Ярлыкапов считает, что в России понятие «ваххабизм» стало «собирательным образом всего плохого» и у него нет четкого определения. При этом, отметил исламовед, с научной точки зрения ваххабизм — это религиозно-политическое движение, которое возникло в XVIII веке на территории будущей Саудовской Аравии.

«Большинство молодых людей [в Дагестане], которых называют ваххабитами, не поддерживают идею вооруженного джихада против России и террористическую деятельность», — добавил Ярлыкапов.

23 июня боевики напали на православные храмы, синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами терактов стали 22 человека, в том числе 17 сотрудников правоохранительных органов, более 45 получили различные ранения.

Шесть нападавших ликвидировали. Позже выяснилось, что они входили в «спящую» ячейку террористической организации.

Трое нападбоевиковавших оказались ближайшими родственниками — сыновьями и племянником — главы Сергокалинского района и секретаря регионального отделения «Единой России» Магомеда Омарова. После этого еще шестеро его сыновей были арестованы за мелкое хулиганство. Сам Омаров на допросе признался, что на протяжении нескольких лет знал о радикальных взглядах детей, но не разделял их, а потому не общался с сыновьями. Чиновника сначала задержали, а потом поместили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.