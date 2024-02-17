Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится на родине под следствием, отреагировал на сообщения о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. По словам бывшего лидера республики, он часто не соглашался с Навальным, при этом, как отмечает Саакашвили, глава России Владимир Путин их «часто сравнивал и обоих одинаково ненавидел».

«Алексей даже из своей тюремной камеры призвал пророссийский режим Тбилиси прекратить недостойное обращение со мной. Мои мысли и молитвы с супругой и дочерью Алексея. И все же я не прекращаю задаваться вопросом — как мир позволил этому случиться?», — написал он на своей странице в фейсбуке (принадлежит Meta*).

Саакашвили назвал Навального «талантливейшим борцом героического сопротивления за свободу» и отметил, что даже из своей тюремной камеры Навальный призвал «пророссийский режим Тбилиси» прекратить недостойное обращение с ним.

«Мои мысли и молитвы с супругой и дочерью Алексея. И все же я не прекращаю задаваться вопросом — как мир позволил этому случиться?», — добавил политик.

В феврале Европарламент (ЕП) принял резолюцию с требованием освободить Саакашвили и позволить ему пройти лечение за границей. Кроме того, депутаты ЕП предупреждали, что если экс-президент Грузии умрет в тюрьме, то законодательный орган Евросоюза никогда не проголосует за вступление страны в Евросоюз.

В апреле 2023 года Алексей Навальный призвал грузинские власти выпустить на лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении в Тбилиси.

Как отмечал российский оппозиционер, он верит «в счастливое европейское будущее Грузии», но происходящее с ее бывшим президентом «бьет по европейскому выбору», «бьет по развитию» и «снижает шансы [страны] на нормальное будущее».

Саакашвили в ответ пожелал Навальному «выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели».

«С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для Владимира Путина», — писал бывший грузинский президент.

Дело Саакашвили

Михаил Саакашвили находится под стражей в Тбилиси с осени 2021 года. Его арестовали по ранее вынесенным приговорам, после того как он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. После приговора суда Саакашвили поместили в Руставскую тюрьму, где он неоднократно объявлял голодовки. С мая 2022 года Саакашвили находится в тбилисской клинике «Вивамед». В январе 2023 года стало известно о переводе политика в реанимацию.

В декабре 2022 года американский токсиколог и нарколог Дэвид Смит сообщил на заседании суда, что в организме Саакашвили найдены следы отравления тяжелыми металлами. Соратники и родственники политика предполагают, что его могли отравить в тюрьме. В феврале 2023 года Саакашвили выступил в суде по видеосвязи и показал степень своего истощения.

Несмотря на доводы экс-президента и свидетельства врачей, суд в Тбилиси отказался удовлетворить ходатайство адвокатов о переводе политика в берлинскую клинику для лечения. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляла, что суд над Саакашвили дискредитирует страну, мешает ей развивать отношения с партнерами и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Днем 16 февраля управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального после прогулки на территории исправительной колонии N3 «Полярный волк». По данным ведомства, политику стало плохо и он потерял сознание.

Телеграм-каналы назвали предварительной причиной смерти Навального оторвавшийся тромб. В то же время анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, осматривавший Навального в 2020 году после отравления, в беседе с «Новой газетой» заявил, что у политика не было рисков для образования тромбов.

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