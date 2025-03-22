Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону раскрыл подробности о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, прошедшей 13 марта. По его словам, в частности российский лидер рассказал, что молился за американского коллегу Дональда Трампа, когда на него совершили покушение в июле 2024 года.

«Он [Путин] рассказал мне историю о том, что, когда в президента [Трампа] стреляли, он пошел в местную церковь, встретился со своим священником и помолился за Трампа» — сказал Уиткофф.

По его словам, Путин решил помолиться за Трампа «не потому, что он мог стать президентом США, а потому, что у них была дружба и он молился как за своего друга».

«Можете ли вы представить, каково это — сидеть там и слушать такие рассказы? Когда я вернулся домой, я передал это послание нашему президенту», — отметил Уиткофф.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга в городе Батлер (штат Пенсильвания). Его пытался застрелить из полуавтоматической винтовки 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше здания рядом с местом, где проходил митинг. Его убили на месте сотрудники спецслужб. Сам Трамп получил ранение в ухо. Один участник митинга погиб, еще двое получили ранения. В ноябре 2024 года Путин прокомментировал покушение на Трампа, заявив, что политик повел себя «как мужчина». «И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы. <…> Человек проявляет себя в экстраординарных условиях», — сказал российский президент. Впоследствии сообщалось о нескольких предотвращенных попытках покушений на Трампа.

Также спецпосланник американского президента заявил, что Путин через него передал Трампу портрет, заказанный у «ведущего российского художника». Уиткофф не уточнил, о каком художнике идет речь.

«Знаете, все перешло в личную плоскость. Президент Путин заказал у ведущего российского художника прекрасный портрет президента Трампа и вручил его мне, попросив отвезти его домой президенту Трампу. Я привез и передал ему. <…> Он [Трамп] был по-настоящему тронут», — рассказал он.

«Это тот тип связи, который мы смогли восстановить с помощью, кстати, простого слова — «коммуникация». Многие скажут, что я не должен был этого делать, потому что «Путин плохой парень». Я не считаю Путина плохим парнем», — добавил Уиткофф.

В интервью Карлсону спецпосланник Трампа также рассказал, что во время визита в Москву передал Путину сигнал от американского президента о желании восстановить отношения.

«И президент Путин, к его достоинству, направил президенту [Трампу] всевозможные сигналы о том, что это тот путь, по которому он хочет идти, включая заявления, которые он сделал во время моего второго визита <…> Мне кажется, что было чрезвычайно любезно с его стороны принять меня, и я хочу это признать», — сказал спецпосланник.

Уиткофф добавил, что встреча Трампа и Путина может состояться в ближайшие несколько месяцев.