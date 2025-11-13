Кыргызстан осуществил первый выпуск обеспеченного золотом государственного стейблкоина на сумму в $50 миллионов. Новый инструмент, по замыслу властей страны, должен решить острую проблему трансграничных переводов, которые составляют около 30% ВВП Кыргызстана . В частности, только переводы физических лиц из России в Кыргызстан составили около $2,8 млрд, или около $4000 на каждого жителя. Наряду с эмиссией государственного токена, физическим лицам в стране фактически запрещен майнинг криптовалюты.

Как следует из официальной информации Министерства финансов Кыргызстана, новый стейблкоин имеет обозначение USDKG и будет приравнен к доллару США в соотношении 1 USDKG = 1 доллар США. Государственный токен будет обеспечен золотом, что и делает его «уникальным инструментом, сочетающим надежность золота и технологии блокчейна», — уверены разработчики. Эмитентом токена стала государственная компания «Эмитент виртуальных активов», единственным учредителем которой является Министерство финансов Кыргызстана.

Первая эмиссия USDKG в объеме 50,140,738 стейблкоинов является пилотным проектом, в целом же на первом этапе объем выпуска должен составить $500 миллионов с последующим его увеличением до $2 млрд.

«Кыргызстан стал первой страной в мире, официально выпустившей обеспеченный золотом государственный стейблкоин. Каждый токен подкреплён физическим золотом под контролем государства, что делает проект символом честных и обеспеченных стейблкоинов», — говорится в официальном сообщении Министерства финансов.

Владельцы USDKG, в случае необходимости, могут обменять токены на физическое золото и другие криптоактивы или вывести их в виде любой фиатной валюты.

«Стейблкоин будет использоваться для трансграничных транзакций и международной торговли. Сначала он будет ориентирован на Центральную Азию, а затем планируется его распространение в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке», — рассказал на конференции Token2049 советник проекта Габриэль Герра.

По его словам, учитывая волатильность золота, новый стейблкоин будет обеспечен исключительно золотыми резервами страны, а его выпуск и погашение будут осуществляться в соотношении 1:1 с долларом США, что обеспечит «стабильную стоимость, напрямую привязанную к мировой резервной валюте».

Параллельно с выпуском государственного стейблкоина Кыргызстан ввел и жесткие меры против майнеров. При этом официально запрет на майнинг связан не с запуском государственной цифровой валюты, а с критической ситуацией в электроэнергетике. Министр энергетики страны Таалайбек Ибраев прямо заявил, что «в нынешних условиях дефицита электроэнергии принято решение о полном отключении всех майнинг-ферм по всей республике». Кризис энергосистемы связан в том числе с низким уровнем воды в Токтогульском водохранилище, что прямо влияет на работу крупнейшей в Кыргызстане Токтогульской ГЭС.

«Уровень воды в Токтогульском водохранилище на текущий момент почти на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году», — подчеркнул министр энергетики, отметив, что без экономии электроэнергии «есть риск уйти на мертвую отметку, когда наши генераторы встанут».

А глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев был предельно краток: «Если кто-то подключит майнинг-ферму, то будет строго наказан».

В Кыргызстане сейчас официально зарегистрированы 11 компаний, занимающихся майнингом криптовалюты.