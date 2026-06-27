Ограничения для пользователей Интернета, которые в последние годы вводят в России, часто сравнивают с системой запретов, действующей в Китае. Как устроен Интернет в КНР? Что такое «Великий китайский файрвол»? Доступны ли китайцам западные соцсети и мессенджеры? Ответы на эти вопросы ищите в документальном фильме Никиты Рудакова «Выхода нет — в Интернет» из цикла «Не турист» на RTVI.

В Китае официально запрещен VPN, но и граждане страны, и иностранцы пользуются им. «На данный момент я пользуюсь и Instagram*, и WhatsApp, и Telegram», — рассказала RTVI Мила — русскоговорящий гид из Шанхая. По ее словам, для захода в иностранные соцсети приходится включать VPN.

На вопрос о штрафах за VPN собеседница RTVI ответила: «Не знаю про это».

Чен Мэйлин — руководитель крупной фирмы, которая занимается консалтингом китайских компаний в России. Она рассказала RTVI, что использует YouTube и Instagram*. «Это способ продвижения товаров для покупателей. Это ключ коммуникации. Социальные сети более популярны сейчас, и они более эффективны, чем e-mail и другие традиционные способы», — пояснила Чен Мэйлин.

Одна из громких историй, связанных с ограничениями Интернета в КНР, случилась в 2024 году. Тогда из китайских соцсетей стали удалять аккаунты блогеров, демонстрирующих роскошный образ жизни. Одним из них оказался Ван Хунцюаньсин, которого называли местным аналогом Ким Кардашьян. Его видео с демонстрацией ювелирных украшений и дизайнерских сумок собирали миллионы просмотров. Ван Хунцюаньсин говорил, что не выходит из дома, если одежда и украшения на нем дешевле 10 миллионов юаней (более 100 миллионов рублей). Власти КНР объявили войну демонстрации роскоши в соцсетях.

«Это нормально, если вы носите роскошную одежду и аксессуары. Но нельзя ими хвастаться», — заявил RTVI Адам из Гуанчжоу — преподаватель английского языка и блогер, у которого 5 миллионов подписчиков.

Демонстрация роскошной жизни — не единственное, из-за чего у китайских блогеров могут возникнуть проблемы. В 2021 году блогера Цю Цзымина с 2,5 миллионами подписчиков на платформе Weibo посадили в тюрьму на восемь месяцев за «посягательство на репутацию героев и мучеников». Он усомнился в официальном числе китайских солдат, погибших в приграничном конфликте с Индией в 2020-м.

Смотрите полностью документальный фильм «Выхода нет — в Интернет», чтобы узнать: — что такое китайский социальный рейтинг; — пользуются ли китайцы криптовалютой; — как в Китае работает доставка с помощью дронов-курьеров.

* Деятельность корпорации Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена