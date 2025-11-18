Минтранс России рассчитывает на открытие аэропортов, которые прекратили принимать рейсы в 2022 году после начала военной операции. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин на форуме «Транспортная неделя 2025».

«Зависит не от нас. Но мы готовимся к таким вещам. Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то достаточно оперативно эти решения будут реализовываться», — цитирует Никитина «Интерфакс».

Министр не исключил, что закрытые аэропорты юга и центральной части России могут открыться до конца 2025 года, однако решения будут приниматься из соображений безопасности.

Из 11 российских аэропортов, которые остановили работу после начала военной операции на Украине, заново открылись три: в Элисте, Геленджике и Краснодаре. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя по-прежнему не принимают рейсы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь 18 ноября выразил надежду, что аэропорт Платов в столице региона откроется до конца этого года. Авиакомпания «Азимут» готова в частности возобновить прямые рейсы между Ростовом-на-Дону и Минском, сообщила замглавы Ростовской области — министр транспорта Алена Беликова.

Глава Крыма Сергей Аксенов в июле заявил о готовности «немедленно запустить» работу аэропорта в Симферополе по распоряжению президента России Владимира Путина. Он отметил, что работы по содержанию воздушной гавани продолжаются, а сотрудники повышают квалификацию в других российских аэропортах.

Министр курортов и туризма Сергей Ганзий в сентябре отметил, что «важно не оказаться застигнутыми врасплох» когда аэропорт Симферополя решат вновь открыть для пассажиров.

В аэропорту Липецка идет ремонт. Губернатор региона Игорь Артамонов отмечал, что закрытие гавани «не повод зданием аэровокзала не заниматься».

«Меняем его, чтобы соответствовал статусу международного: делаем комфортнее, современнее, удобнее. <…> Когда снова можно будет летать, наш аэропорт встретит пассажиров совсем по-другому, и, уверен, они эти изменения оценят», — сообщил глава области в августе, оценив ход работ.

Капитально ремонтируется и аэропорт Курска. В частности, по словам губернатора Курской области Александра Хинштейна, требуется реконструкция багажного отделения и привокзальной площади. Глава региона ранее отмечал, что курский аэропорт может стать «новым драйвером развития» региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в сентябре сказал, что аэропорт имени Петра I готов приступить к полноценной работе при снятии ограничений на полеты.