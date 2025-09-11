Министерство транспорта России проинформировало о возобновлении работы аэропорта Краснодара — он был закрыт с февраля 2022 года.

Росавиация уточнила, что краснодарский аэропорт может обслуживать гражданские рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, начиная с 11 сентября. Интенсивность работы — не более пяти рейсов в час.

Первый регулярный рейс в этот город выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября. В этом месяце компания планирует запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска, а также возобновить международные перелеты — в Ереван, Стамбул и Дубай.

На фоне открытия аэропорта туристический поток на курорты Краснодарского края может увеличиться на 35%, прогнозирует директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

«Это очень хорошая новость для индустрии гостеприимства, которая может поменять весь расклад на бархатный туристический сезон и существенно укрепить позиции Краснодарского края, потерявшего часть туристов из-за Анапы. <…> Однако все будет зависеть от количества рейсов и цен», — пояснил он.

В июле работу возобновил аэропорт Геленджика. Он был закрыт с 24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине. Одновременно с этим прием и выпуск самолетов прекратили авиагавани Анапы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты. Последний возобновил работу в мае 2024 года.