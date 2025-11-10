Комиссия по журналистской этике Украины выступила против использования слов «орки» и «русня» для обозначения российских военных. Об этом заявила первый секретарь Национального союза журналистов Украины и член комиссии Лина Кущ, сообщает «Страна.ua».

«Нам нужно называть вещи прямо и называть вещи своими именами. Если это Россия, если это русские военные, мы должны писать это так, как это предусмотрено и правилами языка, и международными документами», — сказала она.

Кущ пояснила, что украинским журналистам следует придерживаться нейтральной стилистики, если они хотят оказывать влияние не только на свою узкую аудиторию и стремятся к выходу на международный уровень.

«Даже если брать поиск в Google, то никто не будет искать информацию <…> по ключевому слову «орки», — добавила она.

Кущ также заявила, что репортажи, которые стали «поворотным моментом» для оказания Украине военной и гуманитарной поддержки, не содержали характерной стилистически окрашенной по отношению к россиянам враждебной лексики, а делали акцент на фактах и историях отдельных людей.

«Если говорить о словах журналиста и о журналистском тексте, то мы говорим прямо, мы не говорим о «прилетах», мы говорим об обстрелах, о попадании, о разрушениях, но нас не поймут за границей, если мы будем говорить о «прилетах», — отметила она.

Помимо этого, Кущ сообщила, что большинство членов комиссии сочли возможным писать слова «Россия» и «Путин» со строчной буквы, если редакция уведомляет об этом свою аудиторию.

Весной 2024 года вопрос об употреблении слов «орки» и «русня» поднимался в рекомендациях Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. В ведомстве призывали СМИ не употреблять этих слов по отношению к россиянам, так как подобная лексика служит дегуманизации и «не способствует объективному и открытому информированию общественности».