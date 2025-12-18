Депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный (КПРФ) рассказал RTVI, что планирует обратиться в Генеральную прокуратуру из-за реорганизации сельских школ, которая идет в Ульяновской области и многих других регионах страны.

Ранее Куринный обращался в районную прокуратуру с требованием проверить законность реорганизации сельских школ: местные администрации просто не стали подавать документы от 22 школ в местное минпросвещения, из-за этого учебные заведения лишили допфинансирования и теперь планируют присоединить к другим школам, а потом и вовсе закрыть.

«Первичная проверка, которая прошла на уровне районной прокуратуры, нас не удовлетворила. Они вроде как согласились с решением чиновников, даже пытались нас убедить вместе с ними, что [реорганизация] не приведет к ухудшению положения, что школы будут работать. Но, мне кажется, наши доводы в полной мере на сегодня не получили оценки. Точно так же, как и ряд нарушений законодательства», — сказал Куринный RTVI.

Ранее RTVI побывал в ульяновских селах, чтобы рассказать, почему местные жители борются за сельские школы. По закону реорганизовать школу без учета местного населения нельзя. Но люди рассказывали, что в одних селах опрос не проводился вовсе, в других власти обманом вытягивали нужные им ответы.

«В обращении в Генпрокуратуру (когда оно будет) пойдет речь о бездействии органов местного самоуправления и органов государственной власти, связанном с тем, что школы не были включены в состав малокомплектных и лишились дополнительного финансирования, а это нарушение самого процесса согласования с жителями процедуры реорганизации», — подчеркнул Алексей Куринный.

Он также добавил, что окажет всю необходимую юридическую помощь жителям сел, если они примут решение обратиться в суд как в последнюю инстанцию, чтобы добиться сохранения своих школ.