Заморозков в Москве и области в ближайшее время ожидать не стоит, погода преимущественно будет теплой, временами дожди. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«Если говорить в целом, то [в ближайшие дни] ожидается теплая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать норму климата до 3−4 градусов», — сообщил он.

По словам синоптика, 31 октября и 1 ноября (в пятницу и субботу соответственно) температура в Москве составит 6-8 градусов тепла, в Подмосковье — 4-8 градусов.

При этом Ильин уточнил, что конец октября и начало ноября в столичном регионе будут дождливыми.

«Сильные дожди пройдут в пятницу во второй половине дня, ближе к вечеру. За день пятницы и ночь субботы выпадет от 7 до 12 мм осадков. В субботу без существенных осадков, в воскресенье — тоже. Каких-то прояснений ждать не стоит, будет преобладать пасмурная погода», — сообщил он.

В воскресенье, 2 ноября, ожидается 7—9 градусов тепла, отметил Ильин. В Москве эти показатели сохранятся и в понедельник-вторник (3—4 ноября), а по области температура в начале недели будет 4—9 градусов, сказал собеседник RTVI.

«В понедельник и во вторник также местами ожидается преобладание пасмурной погоды с небольшими дождями. <…> Что касается ночных температур, то до заморозков совсем далеко. Температура в Москве — от 4 до 7 градусов, по области — до 2−5 градусов», — добавил синоптик.

Кроме того, эксперт призвал готовиться к тому, что в пятницу, 31 октября, ветер усилится до 6−11 м/с.

«С субботы он начнет потихонечку успокаиваться и в воскресенье, понедельник, вторник стихнет до 3−7 метров в секунду», — заключил Ильин.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что наиболее дождливым днем в столичном регионе ожидается 4 ноября.

«Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы градуса на 3-4. Погода позволит прогуляться по паркам и полюбоваться красками уходящей осени», — отметила синоптик.