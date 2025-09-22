Президент России Владимир Путин сделает «важное заявление» на совещании с членами Совета безопасности 22 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня, после 14:00-14:30 [мск], мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза. Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Мы ожидаем важное заявление президента Путина», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

Чему будет посвящено заявление президента, Песков не уточнил.

Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза Путин провел 29 августа. Оно было посвящено работе на пространстве СНГ, а также взаимодействию со странами блока.