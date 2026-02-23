Около 3 тыс. человек не могут вылететь из аэропортов Южно-Сахалинска, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Анадыря из-за снежного циклона. За соблюдением прав пассажиров, столкнувшихся с задержкой или отменой рейсов, следит местная транспортная прокуратура.

Аэропорт Хабаровска был закрыт на прием и выпуск самолетов в ночь на 23 февраля из-за сложных метеоусловий, включая ледяной дождь, метель и порывы ветра до 17 м/с. Воздушные суда, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска и Екатеринбурга, отправили на запасной аэродром во Владивосток.

Изначально сообщалось, что воздушная гавань Хабаровска будет закрыта до 12:00 по местному времени (5:00 мск), однако ограничения неоднократно продлевались в связи с «непрекращающимся циклоном». В результате аэропорт возобновил работу с 17:00 (10:00 мск).

Первый после снятия ограничений самолет приземлился в Хабаровске в 20:30 (13:30 мск). Представители аэропорта подчеркнули, что продолжают работу «в сложнейших для авиации погодных условиях».

Согласно данным онлайн-табло на 14:13 мск, в городе задержаны десятки рейсов. Среди них — в Санкт-Петербург, Владивосток, Южно-Сахалинск, Екатеринбург, Чегдомын, Охотск, Николаевск-на-Амуре, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Москву, Богородское, Благовещенск, Шахтерск и др. Также перенесен рейс на Пхукет и отменен вылет в Читу.

В аэропорту Южно-Сахалинска вылета ожидают более 600 пассажиров. По данным дальневосточной транспортной прокуратуры, задержаны рейсы в Москву, Хабаровск, Советскую Гавань и Оху. Согласно информации онлайн-табло аэропорта на 14:13 мск, три вылета перенесены, еще один — отменен.

В ведомстве отмечают, что вылета также ожидают пассажиры самолета, выполнявшего рейс Москва-Хабаровск и совершившего незапланированную посадку в Южно-Сахалинске. Кроме того, задержаны два рейса на прилет — из Хабаровска и Советской Гавани.

Во Владивостоке отправления ждут более 1,5 тыс. пассажиров. Задержан вылет внутренних и международных рейсов — в Хабаровск, Читу, Дальнегоск и китайский город Санья. Кроме того, отменен перелет в Терней. На прилет задержаны рейсы из Дальнегорска, Благовещенска, Читы, Якутска Хабаровска. Отменен самолет из Тернея, который должен был прилететь во Владивосток в 16:40 по местному времени (12:40 мск).

В Петропавловске-Камчатском изменено расписание вылетов рейсов в Москву, Северо-Курильск и Хабаровск. На рейсы запланировано около 500 пассажиров. Кроме того, задержан рейс Анадырь-Москва, на который зарегистрировано 174 человека.

Из-за непогоды с проблемами столкнулись и автомобилисты. В частности, Хабаровск превратился «в один большой каток», пишет Shot.

Местные жители рассказали телеграм-каналу, что ледяной дождь лил с вечера 22 февраля. В результате образовался гололед, а автомобили покрылись твердой коркой. Как указывает Shot, ходить по обледеневшей земле «практически невозможно, ездить опасно», а междугородние автобусы «отменяются один за другим». Кроме того, на тепломагистрали произошла авария, после чего на нескольких улицах пропало отопление и горячая вода.

В беседе с 360.ru местные жители подтвердили, что без шипованной резины движение на дорогах невозможно, но погода быстро меняется. По их словам, к утру 23 февраля снег прекратился, однако ДТП продолжаются.