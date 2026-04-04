Конфликт на Ближнем Востоке оказывают лишь умеренное влияние на курс рубля, но он может укрепиться во втором квартале за счет увеличения притока валютной выручки на резком росте цен на нефть выше $110 за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных ими экспертов.

В апреле начнет постепенно увеличиваться поступление валютной выручки в страну из-за удорожания сырьевых товаров после эскалации ближневосточного конфликта, говорится в статье: более высокие цены на нефть и другие экспортные товары позволят российским экспортерам получать за те же объемы поставок больше долларов, евро и юаней.

Этот растущий приток валюты в РФ должен компенсировать объемы поступлений со стороны Минфина и ЦБ, которые выпали на фоне приостановки операций в рамках бюджетного правила и привели к резкому дефициту ликвидности и импульсу ослабления рубля в марте, поясняет автор материала.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отметил, что взлет цен на нефть на 30—40% из-за ближневосточного конфликта должен усилить российский рубль. По его словам, в перспективе апреля-июня иностранная валюта к российской будет торговаться в диапазоне:

доллар — 77—84 рубля,

евро — 89—95 рублей,

юань — 11,0—11,7 рубля.

В конце марта Минфин поставил бюджетное правило на паузу до 1 июля, чтобы повысить устойчивость госфинансов и укрепить финансовую систему страны. Покупки валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) в ближайшие три месяца не планируются, а все сверхдоходы от выросших цен на нефть и газ направят в бюджет на снижение дефицита.

Третьим значимым фактором аналитики называют неопределенность с ключевой ставкой: если глобальный инфляционный всплеск из-за дефицита энергоресурсов затронет Россию, дальнейшего ее снижения ждать не стоит, и это станет поддерживающим фактором для рубля — иначе ритмичное снижение ставок продолжится, и исчезнет важный элемент поддержки национальной валюты.

«Мы ожидаем, что в перспективе второго квартала рубль будет торговаться вблизи 80 рублей за доллар США, 90 рублей за евро, 11,5 рубля за юань. При этом не исключаем резких всплесков волатильности в обе стороны в зависимости от новостного фона», — рассказала аналитик Наталия Пырьева.

Решение о приостановке бюджетного правила было принято Минфином в конце марта для повышения устойчивости госфинансов на фоне внешнего давления. Именно это решение, как отмечают эксперты, спровоцировало в марте дефицит валютной ликвидности и дало импульс к ослаблению рубля.

Теперь ситуация меняется: цены на нефть выросли на треть из-за конфликта на Ближнем Востоке, и этот внешний шок, по оценкам аналитиков, способен перевесить внутренние риски. Таким образом, во втором квартале основными драйверами курса рубля станут борьба между усиленным экспортным притоком и отключенными бюджетными механизмами, а также динамика инфляции и связанные с ней решения Банка России по ключевой ставке.