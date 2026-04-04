В результате ночной воздушной атаки на Таганрог погиб один человек, еще четверо получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии, сообщил ростовский губернатор Юрий Слюсарь. Среди пострадавших — трое жителей города и иностранец, добавил он.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Врачи борются за жизнь и здоровье пострадавших — надеемся на благополучное развитие событий», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Слюсарь добавил, что в Таганроге в результате ракетного удара пострадала коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений логистической компании, люди эвакуированы. Возгорание в итоге было ликвидировано.

Кроме того, отметил он, были перехвачены беспилотники в акватории Таганрогского залива Азовского моря, а также в Чертковском и Шолоховском районах области.

Обломки одного из БПЛА попали в коммерческое судно под флагом иностранного государства — на борту начался пожар, который к утру удалось потушить.

«Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от береговой линии. На местах происшествия работают сотрудники служб экстренного реагирования. Данные по разрушениям на земле уточняются», — сообщил губернатор.

Кроме того, под атаку БПЛА попал Тольятти, рассказал глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, осколочное ранение получил сотрудник одного из промышленных предприятий, он госпитализирован. Также БПЛА врезался в одну из многоэтажек, повреждена кровля, в нескольких квартирах выбиты стекла, жильцам предложены пункты временного размещения.

В районе северного промышленного узла было ограничено движение транспорта. «Все последствия будут устранены в кратчайшие сроки», — пообещал Федорищев.

В Брянской области системы ПВО сбили восемь БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Над Тульской областью был уничтожен дрон, жертв и разрушений не зафиксировано, заявил глава региона Дмитрий Миляев.

По данным Минобороны России, всего за ночь средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, а также Крымом и Черным морем.