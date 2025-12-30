Литва планирует снести мосты на границе России и Беларуси с помощью взрывчатки. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на представителей Минобороны страны.

«Мосты и дороги выбираются исходя из расположения естественных препятствий и их стратегического значения в системе обороны Литвы», — говорится в публикации.

По словам местных жителей, на мостах рядом с белорусской границей «почти одновременно» идут строительные работы, пишет LRT. Согласно плану, эти объекты будут оснащены «инженерными сооружениями для крепления взрывчатых материалов». Военные назвали это частью тех мер по укреплению, которые были согласованы в июле прошлого года. Они уточнили, что это входит в подготовку к строительству Балтийской линии обороны вдоль границ с Россией и Беларусью.

Решение о формировании Балтийской линии обороны вдоль восточных рубежей государств НАТО страны Балтии приняли в начале 2024 года. Проект направлен на обеспечение готовности к вероятной военной агрессии.

Как рассказали представители ведомства, в приграничных районах уже создано несколько десятков мест для хранения противотанковых средств и других заграждений. Для защиты ключевых дорог, по их словам, ведутся работы по посадке деревьев. Кроме того, углубляются ирригационные канавы, которые будут выполнять роль траншей и дополнительных противотанковых заграждений.

В октябре Reuters писал, что власти Латвии, Литвы и Эстонии разрабатывают планы действий в случае «непредвиденных обстоятельств», которые могут быть вызваны «наращиванием численности российских войск или нападением». В частности, в списки экстренных мер входит эвакуация сотен тысяч человек.

По данным агентства, прибалтийские республики давно делятся с другими странами-НАТО своими опасениями по поводу «возможной российской агрессии». Кроме того, они удвоили оборонные расходы после начала специальной военной операции на Украине. Reuters отмечает, что работа по планированию действий в связи с «российской угрозой» активизировалась после того, как в мае 2025 года Литва, Латвия и Эстония договорились о сотрудничестве в сфере гражданской обороны.