Российская нефтяная компания «Лукойл» заключила соглашение о продаже своих зарубежных активов с американским инвестиционным фондом Carlyle. Об этом сообщила пресс-служба «Лукойла».

Сделка не касается активов в Казахстане, которые останутся в собственности группы «Лукойл» и продолжат работу в рамках лицензии, отмечается в сообщении.

«Заключенное соглашение не является эксклюзивным для компании и зависит от выполнения ряда отлагательных условий», — добавили в пресс-службе.

В частности сделку должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). «Лукойл» также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями.

На фоне новостей о заключении соглашения с Carlyle акции «Лукойла» на Московской бирже подорожали на 3,2% — до 5,4 тыс. рублей за штуку.

В октябре 2025 года США ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Лукойла» и «Роснефти», а также их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех американских активов компаний и запрет американским организациям вести с ними бизнес. После этого «Лукойл» заявил о планах продать свои зарубежные активы.

Reuters называло Carlyle в числе потенциальных покупателей иностранной собственности «Лукойла». По данным агентства, сделкой также интересовались американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron Corp, американский банк Xtellus Partners, конгломерат из ОАЭ International Holding Company, австрийский инвестор и бывший владелец порносайта Pornhub Бернд Бергемар, а также венгерская нефтегазовая компанию MOL.

Швейцарский трейдер Gunvor, в создании которого участвовал миллиардер Геннадий Тимченко, не получил разрешения от OFAC на приобретение дочерней компании «Лукойла», владеющей зарубежными активами.

Издание Politico писало, что консультантом международного подразделения «Лукойла», помогающим продать активы компании, стал Брайан Ланза — бывший старший советник президента США Дональда Трампа.

В середине января 2026 года OFAC продлило до 28 февраля действие лицензии на операции по продаже зарубежных активов «Лукойла». Предыдущий срок действия лицензии истекал 17 января.