14 февраля — это праздник, «посвященный педерастам»*, а девушке нужно дарить подарки каждый день, а не в какой-то определенный. Таким мнением в беседе с RTVI поделился рэпер Рома Жиган (настоящая фамилия — Чумаков).

«Я не отмечаю 14 февраля, потому что это праздник приурочен и посвящен педерастам*. И считаю, что Хэллоуин и День Валентина — это вообще не наши праздники. Нам чуждо это. И любимой женщине нужно дарить подарки каждый день, а не ждать какой-то определенный день и какой-то праздник. Тем более такой, когда праздник посвящен всем педерастам*. Это мое мнение», — заявил исполнитель.

Жиган стал известен широкой аудитории в 2009 году, когда после победы на музыкальном шоу «Битва за респект» приз ему вручил лично Владимир Путин (на тот момент премьер-министр), после чего в СМИ за артистом закрепилось прозвище «любимый рэпер Путина».

Ранее 12 февраля замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил RTVI, что 14 февраля — это «пошловатый» праздник, но куда хуже, если в этот день девушке хотят подарить, например, огромный букет роз с плюшевым медведем и «блестящим сердечком». По его мнению, это «тройной квадрохарам».

Парламентарий отметил, что если кто-то и хочет как-то порадовать в этот день любимого человека, то это должен быть «душевный» презент. Кроме того, продолжил депутат, если мужчина признается своей даме в любви, но не готов жениться, то это «кобель» и его нужно «гнать большим сапогом» или использовать для этого скалку либо сковородку.

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны