Красивый букет на 14 февраля не обязательно стоит дорого. Достаточно подобрать цветы трендового оттенка и подходящую упаковку. Только не стоит украшать букет большим количеством бумаги: вместо пресловутого целлофана лучше использовать крафтовую бумагу. Этими и другими советами по выбору букета на День святого Валентина с RTVI поделилась флорист-декоратор Татьяна Бравинская.

День святого Валентина прочно укрепился в русской культуре за счёт романтизации самой стилистики праздника и его атрибутов. Я помню то время, когда 14 февраля только входило в моду, и первое, что увидели жители Москвы, — это ярко-алые сердца в сочетании с букетами красных роз в огромном количестве. Люди стали обмениваться тайными записками с признаниями в любви. Я, будучи школьницей, вспоминаю, как мы всем классом писали валентинки друг другу, а потом гадали, от кого они.

С течением времени 14 февраля стало абсолютно коммерческим праздником, стимулирующим активные продажи во всех сегментах торговли, начиная с банального ларька с газетами и заканчивая известными ресторанами и модными домами.

Конечно, цветочные салоны не остались в стороне. Началась активная разработка сайтов с цветочными коллекциями, посвящёнными Дню Святого Валентина. Руководство крупных цветочных компаний сделало ставку на массовость и стремление людей как можно ярче и оригинальнее поздравить тех, кто, по их мнению, является центром их жизни.

Верный способ отблагодарить человека за любовь — подарить эмоции, которые останутся в памяти навсегда. Одним из таких аспектов является цвет, гамма и цветовое сочетание, создающее визуальный контакт. Именно такой контакт дают цветы: говоря проще, через созерцание красоты мы наполняем свою память.

14 февраля для флориста

День Святого Валентина для флориста — это репетиция восьмого марта. В зависимости от масштабов компании по этому дню можно примерно представить, каким будет 8 марта, сколько гостей зайдёт в салон и посетит сайт.

У опытного мастера-флориста в преддверии 14 февраля начинается подготовка к созданию коллекции букетов и композиций. Это время, чтобы потренироваться перед главным праздником — 8 марта, ввиду огромной затраты сил, которых требует Международный женский день.

Какие цветы дарят на 14 февраля

Сейчас популярны букеты в светло-розовых и кремовых оттенках. Мода на цвет меняется. Красный во флористике давно неактуален и даже устарел, несмотря на то что продолжает быть живой классикой, если мы берём индустрию моды.

Как не ошибиться при выборе свежего цветка

Хорошо выдержанный на воде и по-настоящему ухоженный цветок — визуально упругий. Важна в первую очередь визуальная упругость каждого лепестка и твёрдость бутона. Выражаясь грубо: каждая часть цветка должна быть подтянутой; ничего не должно быть мятым, вялым или отваливающимся — каждая часть напитана водой.

Как альтернативный вариант при выборе цветка я могу посоветовать легко положить ладонь на бутон: упругий свежий цветок вы сразу почувствуете.

Сколько стоит букет

В среднем, при нынешнем ценообразовании, букет будет стоить от 5000 до 20000 рублей, где 5000 — это средняя по размеру композиция или букет. Как показывает практика последних двух лет, гости предпочитают букеты от 8000 рублей и выше.

Если ваш бюджет ограничен, но вы всё равно хотите сделать приятное любимому человеку, выбирайте пионовидные кустовые розы в сочетании с любой зеленью или нежную маттиолу охапкой. Простые и лёгкие букеты без упаковки, перевязанные атласной лентой, будут достойным и оригинальным подарком, не обязательно дорогим.

Стоит ли заказывать доставку

Я считаю, что букеты можно, а главное — нужно заказывать заранее, чтобы сэкономить время и нервы. Достаточно написать менеджеру, и вам всё подберут на любой бюджет. Сейчас это модно — заказывать всё нужное, не выходя из дома. Лучше делать такие заказы заранее, за неделю до праздника; тогда вы точно не будете стоять в очереди за тем, что осталось на витрине, а получите свой подарок в наилучшем виде. Доставка доступна практически везде.

Ещё один важный момент — это общение с менеджером: вам всё должны объяснить и рассказать о наличии цветков, отправить фото и организовать правильную доставку. Менеджер всегда на связи с вами, так как в его интересах качественный сервис и репутация компании.

Как продлить жизнь цветку

Есть только один способ продлить жизнь цветку — это регулярно подрезать стебли и менять воду, желательно каждые два дня. Никакие народные средства вам не помогут; цветы — это живой элемент, а всё живое требует только одного — внимания.

Как оригинально встретить День святого Валентина

Закажите у декоратора оформление стола цветами. Кстати, сейчас это недорого, но зато оригинально и точно удивит вашу избранницу. Лёгкие вазы с парящими в них невесомыми цветами — идеальная декорация для первого признания, которое надолго останется в памяти.

Тренды и антитренды

Трудно спорить со взглядами гостей, тем более что они сформировались уже достаточно давно. Лично моими антитрендами являются обилие бумаги (причём любой), когда цветы буквально не дышат. Много цветной упаковки — тоже не моё. Зажатые плотные букеты — это уже не модно. В моде лёгкость и минимализм фактур.

Мои личные тренды:

1. Больше воздуха в букетах; цветы не должны быть зажаты.

2. В качестве упаковки — матовая плёнка или тонкий натуральный крафт.

3. Лучший вариант — букет без упаковки, чисто собранный с правильной спиралью, весь живой, с естественными выбросами листьев и перевязанный шифоновой лентой. Натуральная красота природы в одном творении: такой букет отличается высокой эстетикой и выделяет того, кто выбрал его в качестве подарка.

Любите тех, кто наполняет вас жизнью и раскрывает в вас лучшие качества. Любите своих мужчин, любите своих женщин.

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