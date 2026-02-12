Не нужно дарить девушке на 14 февраля подарки, «связанные с пошлостью», например, огромный букет роз с плюшевым медведем и «блестящим сердечком», потому что это «тройной квадрохарам». Об этом RTVI заявил замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Я из Петербурга, и пошлость — вообще не наш стиль, не имперский. Праздник и так пошловат, а если он еще и сопровождается букетом из тысячи и одной розы, большим плюшевым медвежонком и огромным блестящим сердечком таким переливающимся, то вот это получается тройной диабет, реально — тройной квадрохарам. Поэтому не надо пошлости», — призвал депутат.

По его мнению, если уж в этот день у кого-то и возникнет желание сделать своей половинке какой-то подарок, то он должен быть «душевным».

«Самое главное — поймите, что русская любовь равно семья. Если мужчина говорит, что вас любит, но не хочет на вас жениться и не хочет семью и детей, то это значит, что он [вас] не любит. Гоните его большим сапогом, [дайте] по башке кастрюлей, сковородкой, скалкой. Гоните [его]. Это кобель, а не мужчина, это несерьезный человек», — добавил парламентарий.

Ранее RTVI посчитал, что цен на цветы и подарки к 14 февраля выросли в среднем на 3,6—7%, что значительно ниже темпов прошлых лет. По словам представителя маркетплейса Flowwow, в 2025 году цены на все категории поднялись на 5-7%, в 2024 — на 10-15%.

В январе Ксения Собчак со ссылкой на опрос сети ювелирных магазинов «585 Золотой» сообщала, что 53% опрошенных мужчин на 14 февраля планируют провести праздник дома, еще 48% хотят пригласить девушку в ресторан. При этом каждый десятый признался, что проведет этот день на работе.

Среди тех, кто собирается отмечать 14 февраля, 33% готовы потратить на подарок от 5 до 10 тыс. рублей, 29% — от 1 до 5 тыс. рублей, 17% — от 10 до 50 тыс. рублей, 13% — более 50 тыс. рублей и 8% — менее 1 тыс. рублей. Говоря о презентах, в первую очередь мужчины говорили, что хотят вручить цветы, на втором месте по популярности оказались различные сертификаты, на третьем — различная техника, включая телефоны. 10% опрошенных готовы были оплатить своей избраннице консультацию у пластического хирурга.