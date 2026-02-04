Цены на популярные подарки к 14 февраля в 2026 году выросли в среднем на 3,6—7%, что значительно ниже прошлогодних темпов. Об этом RTVI сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow, проанализировав данные селлеров.

Средний набор из цветов кондитера обойдется в 5472 рубля — на 3,6% дороже, чем год назад. Для сравнения: в 2024 году такой же букет с конфетами подорожал на 10,3%. Цветы с клубникой стоят 6467 рублей (+6,6%), а самый дорогой вариант — букет с мягкой игрушкой (чаще всего плюшевым медведем) — 6528 рублей (+7%). Чистый букет без дополнений оценивается в 3894 рубля, рост составил 5%.

«Мы видим замедление роста цен на подарки к свиданию. За 2024 год цены на все категории увеличились примерно на 10—15%, поэтому мы рады, что в 2025 году рост удалось удержать на уровне 5—7%», — отметила Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

За шесть лет (с 2020-го) подарки к свиданию в целом подорожали на 40—48%. Тогда цветы стоили 2690 рублей (+45%), набор с конфетами — 3813 рублей (+44%), букет с клубникой — 4722 рубля (+37%), а с игрушкой — 4423 рубля (+48%).Всплеск продаж игрушек традиционно приходится на 14 февраля: они символизируют романтику и часто выбираются как дополнение к цветам.

Эксперты Flowwow связывают замедление инфляции с стабилизацией логистики и конкуренцией на рынке. В 2025 году поставки цветов из Голландии и Эквадора стали дешевле благодаря оптимизации цепочек, а спрос на локальные сорта (тюльпаны, розы) вырос. Конфеты и клубника в шоколаде остаются хитами: их предпочитают за универсальность и возможность персонализации.

По данным маркетплейса, средний чек на подарки к Дню святого Валентина в 2026 году может достичь 6000 рублей у жителей мегаполисов. Популярны комбо: цветы + сладости (для 42% покупателей), цветы + игрушка (31%). Мужчины чаще выбирают дорогие наборы, женщины — лаконичные букеты.

Flowwow прогнозирует дальнейшее снижение темпов роста: в 2026 году цены стабилизируются на уровне 3—5% благодаря цифровизации продаж и расширению ассортимента. Уже сейчас на платформе доступны бюджетные опции от 2000 рублей — импортозамещенные букеты и handmade-подарки.