Опрос платежного сервиса «Апельсин» показал, что женщины зачастую более расчетливы при подготовке к 14 февраля, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные аналитиков. Согласно результатам исследования, женщины планируют траты на подарки к этой дате за несколько недель или месяцев.

Большинство опрошенных пар (36%) рассказали, что вообще не планируют траты на 14 февраля или выделяют средства, чтобы отпраздновать за несколько дней (41%). Лишь 23% респондентов признались, что заранее планируют отмечать этот день.

Опрос также показал различия в подходе к тратам на 14 февраля. Так, мужчины зачастую совершают покупки за несколько дней до самого праздника. В то же время каждая третья женщина планирует траты за несколько недель, а то и месяцев.

Почти половина пар (42%) отметили, что предпочитают делить траты в День святого Валентина. При этом мужчины чаще готовы полностью оплатить расходы на празднование — 45% против 21% у женщин.

На первом месте среди подарков, которые дарят мужчины, оказались цветы или сладости — 70%. Другие респонденты предпочитают дарить косметику или духи (43%) или ювелирные украшения (30%). Женщины тоже дарят цветы и сладости, но чуть реже — 28%. Как показали результаты опроса, мужчины чаще делают персонализированные подарки, чем женщины — 28% против 15%.

Исследование продемонстрировало и прагматичность женщин в вопросах оплаты — 27% опрошенных женщин специально ищут выгоду, пользуются акциями и кэшбэком. Среди мужчин показатель составил 21%, при этом почти каждый четвертый принципиально отказывается от таких возможностей.

Подавляющее большинство респондентов (78%) не идут в ресторан в честь праздника. Чаще всего россияне либо проводят вечер дома (56%), либо вообще не отмечают эту дату (22%).

Ранее RTVI посчитал, что цен на цветы и подарки к 14 февраля выросли в среднем на 3,6—7%, что значительно ниже темпов прошлых лет. По словам представителя маркетплейса Flowwow, в 2025 году цены на все категории поднялись на 5-7%, в 2024 — на 10-15%.

В этом году набор из цветов и конфет обойдется в 5472 рубля, букет с клубникой — 6467 рублей, а с мягкой игрушкой — в 6528 рублей. Обычный букет без дополнений оценивают в 3894 рубля. Всего с 2020 года подарки к свиданию выросли в цене на 40-48%. Классический букет тогда стоил 2690 рублей, с конфетами — 3813 рублей, с клубникой — 4722 рубля.