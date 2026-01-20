Губернатор Камчатского края Владимир Солодов запросил у правительства России помощь в преодолении последствий аномальных снегопадов. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«По итогам оценки исполнения поручений во время ночного объезда дорог Петропавловска-Камчатского принял решение и обратился в Правительство Российской Федерации за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Солодова, дорожные службы максимально мобилизовались — работает большое количество техники, люди трудятся на износ.

«Но нужно объективно признать, что сегодня необходимого количества специализированной высокопроходимой техники на Камчатке нет», — отметил он.

Губернатор также сообщил, что заручился поддержкой полномочного представителя президента Юрия Трутнева по выделению такой техники. По словам Солодова, это в первую очередь высокопроизводительные шнекороторы, а также техника для эвакуации больных и работы скорой помощи в условиях невозможности доступа к подъездам.

Глава региона также попросил уделить внимание ремонту дорог в весенне-летний период, так как после экстремальной снеговой нагрузки дороги «поплывут», и властям Камчатки необходимо будет оперативно привести их в порядок.

В январе на Камчатке произошли самые сильные снегопады за последние 30 лет. Высота сугробов в Петропавловске-Камчатском достигает 1,3 м.

19 января губернатор края назвал критической ситуацию на дорогах Петропавловска-Камчатского из-за снегопадов. По словам Солодова, до 21 января необходимо расширить все магистрали и восстановить полосы движения.