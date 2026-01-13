На Камчатский край обрушился мощный циклон. Как отмечают в региональном управлении МЧС, непогода преимущественно бушует в юго-восточных районах. Максимальное количество снега в этот период зарегистрировано на территории Петропавловска-Камчатского и Вилючинска — 39 мм. Синоптики предупреждают, что плохая погода на полуострове будет сохраняться до 16 января. Что еще известно о снежном апокалипсисе — в материале RTVI.

По данным камчатского гидрометцентра, за последние полтора суток в регионе выпало 30% осадков от месячной нормы января (36 мм). Метеорологи считают, что текущий циклон начинает терять силу. Он будет приносить снег и ветер с порывами до 15-20 м/с еще сутки, а вечером 14 января к полуострову подойдет новый циклон. Осадков будет меньше, но ситуация осложняется уже выпавшим снегом. Как утверждают специалисты, такая погодная обстановка сохранится до 16 января.

В настоящее время в регионе отмечается сложная ситуация на дорогах — плохая видимость, сугробы и непроходимые участки. В Петропавловске-Камчатском остановлена работа общественного транспорта, в связи с чем запущены семь автомобилей повышенной проходимости. Они перевозят людей по основным маршрутам краевого центра.

Около 20 автомобилей из автопарка правительства Камчатского края и администрации Петропавловска-Камчатского переведены в режим бесплатного такси для горожан, рассказал губернатор Камчатки Владимир Солодов. Транспорт курсирует до 13:00 и с 14:00 до 19:00. Автомобили можно будет узнать по табличкам с официальными гербами края и города, а также маршрутам следования.

Циклон затрудняет работу медиков и спасателей. Как пишет «Масс Медиа Камчатка», они вынуждены пробираться к пациентам через огромные завалы снега и переносить носилки с больными вручную, поскольку машины скорой помощи не могут проехать по заснеженным дворам.

«Камчатка №1» отмечает, что в ночь на 13 января одной из бригад скорой помощи в Петропавловске пришлось более километра нести пациента на руках, что позволило вовремя его госпитализировать. Среди прочего, в регионе организовано дежурство спасателей МЧС, которые в случае необходимости помогают сотрудникам скорой помощи добираться до пациентов.

Эвакуация брошенных автомобилей

Расчистке дорог в том числе мешают брошенные автомобили. Власти предупреждают, что могут эвакуировать машины, оставленные на межквартальных проездах. Как указывает «Камчатка №1», это касается улиц Звездная, Ломоносова и района Горизонт. Приоритет отдается магистралям, по которым уже курсируют вахтовки.

В сложных погодных условиях инспекторы ДПС помогают водителям, вызволяя их из снежного плена. Вместе с тем МЧС призывает автомобилистов по возможности не пользоваться личным транспортом, чтобы не мешать работе дорожных служб и избежать пробок. Жителей Камчатки также просят воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Сход лавины

В районе стадиона «Спартак» в Петропавловске-Камчатском был зафиксирован сход лавины. Снежная масса вышла на проезжую часть, движение оказалось затруднено. Спасатели установили, что пострадавших и машин под снегом нет.

Снегоочистка Петропавловска-Камчатского находится на контроле у первого заместителя главы краевой столицы Андрея Воровского.

«Основная задача — обеспечить проходимость ключевых магистралей, чтобы беспрепятственно могли быть организованы перевозки персонала в медучреждения, а также работа аварийных и ремонтных бригад», — объяснили в правительстве Камчатского края.

Солодов добавил, что у всех служб есть время до утра 14 января, чтобы «обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры и подготовиться к новому удару стихии».

Занятия в школах, колледжах, техникумах, учреждениях дополнительного образования и в образовательных организациях, подведомственных министерству образования Камчатского края, 13 и 14 января проводится не будут.