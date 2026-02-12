Взрыв автомобиля произошел на парковке административного здания на Рябиновой улице, пишет «База». На место прибыли экстренные службы.

Официальных данных пока нет.

SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что взорвавшийся автомобиль сначала задымился, а затем внутри него прогремел взрыв.

По информации телеграм-канала, в салоне Mercedes ML350 в этот момент никого не было, машина стояла на парковке. У нее выбило стекла.

«112» отмечает, что автомобиль сгорел полностью. Инцидент произошел возле здания Управления делами Президента.



10 февраля на железнодорожном переезде в районе подмосковного города Фрязино произошел взрыв в автомобиле. Как сообщает источник РЕН ТВ, предварительно, причиной инцидента стала детонация неустановленного устройства внутри внедорожника Nissan Patrol. В результате происшествия пострадал водитель автомобиля, 50-летний мужчина по имени Сергей. Его госпитализировали с травмой ноги.