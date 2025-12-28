Американский миллиардер Илон Маск заявил, что «великое замещение» населения Европы уже произошло.

«73% детей в Брюсселе, столице, не европейцы! Великое замещение уже произошло», — написал он в соцсети X.

Так Маск прокомментировал пост со статистикой, согласно которой большинство несовершеннолетних в Брюсселе происходят из семей мигрантов.

«Великое замещение» — это теория, согласно которой при помощи «элит» белое население постепенно замещается другими расами, в первую очередь темнокожими людьми из Африки и мусульманами арабского происхождения.

До этого Маск написал, что столица Бельгии «уже не бельгийская». Таким образом он прокомментировал сообщение предпринимателя Марио Навфаля о том, что около трех четвертей детей в Брюсселе имеют неевропейское происхождение.

Сам Навфаль назвал ситуацию «трансформацией с глубокими социальными последствиями» и «демографической заменой, обусловленной политической инерцией и идеологической слепотой».

«Это произошло не случайно, а в результате целенаправленных политических решений, принятых политической элитой, которая отвергла предупреждения как «мифы». <…> Отказ признать эти цифры лишь углубляет недоверие общественности и гарантирует дальнейший социальный раскол», — написал предприниматель.

Как следует из официальной статистики, по состоянию на 1 января 2025 года 78% жителей Брюсселя имеют небельгийское происхождение. Согласно данным федерального статистического ведомства Бельгии Statbel, лишь 22% населения столичного региона можно отнести к бельгийцам по происхождению, тогда как 40,8% — бельгийцы иностранного происхождения, еще 37,2% вовсе не имеют бельгийского гражданства. Подавляющая часть «новых брюссельцев» — уроженцы Северной Африки, стран к югу от Сахары, а также государств-кандидатов в ЕС и Западной Азии.

Телеграм-канал «Европарь» отмечает, что всё больше коренных бельгийцев покидают Брюссель, уезжая в другие регионы, тогда как население города продолжает расти за счет притока мигрантов и их более высокой рождаемости.