Мединский предложил скопировать статьи «Википедии» в ее российский аналог

При создании российского аналога «Википедии» можно просто скопировать большинство статей с оригинального проекта, поскольку они «носят нейтральный характер». С таким предложением выступил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, создавать новый контент с нуля «сложно», и сейчас «время агрегировать и использовать чужой контент». С этой точки зрения, подчеркнул Мединский, «Википедия» вполне может стать источником готового контента для российской электронной энциклопедии.

Помощник президента для сравнения привел данные о количестве статей на обоих проектах: в русскоязычном сегменте «Википедии» их насчитывается 70 миллионов, а на сайте «Знание.Вики» — всего 22 тысячи.

При этом, считает Мединский, подавляющее большинство статей «Википедии» — до 99,9% — «абсолютно нейтральны и даже интересны», и лишь оставшиеся 0,1% представляют собой «вражескую клевету», а жесткая модерация не позволяет вставить туда «ни слова правды».

В России параллельно разрабатываются два отечественных аналога «Википедии». На базе российского общества «Знание» создается ресурс «Знание.Вики», на сайте которого указано, что в нем сейчас содержится 22 315 статей. Кроме того, в конце июня 2023 года заработала бета-версия интернет-энциклопедии «Рувики». К середине февраля 2024 года там якобы насчитывается почти 2 млн статей.

Проблемы русскоязычной «Википедии»

После начала российской военной операции на Украине Роскомнадзор неоднократно требовал от «Википедии» удаления или редактирования определенных статей, имеющих отношение к происходящему. С жалобами на контент интернет-энциклопедии обращались и депутаты Госдумы.

В июле 2022 года РКН объявил о «мерах понуждения» для «Википедии» из-за отказа удалять запрещенную информацию и «фейки» о ходе военной операции и обязал российские поисковики маркировать ее материалы как нарушителя российских законов. Фонд «Викимедиа» несколько раз получал штрафы.

В апреле 2023 года председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал как можно скорее создать российский аналог «Википедии», а саму «Википедию» заблокировать как «идеологический, политизированный продукт».

Через месяц главу «Викимедиа РУ» Владимира Медейко сняли с поста и исключили из членов партнерства. Его преемник Станислав Козловский объяснил это тем, что Медейко «тайно» работал над созданием российского аналога «Википедии» — «Рувики». Тот, напротив, утверждал, что работа велась не тайно, а «непублично».