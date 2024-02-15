Мединский предложил скопировать статьи «Википедии» в ее российский аналог

При создании российского аналога «Википедии» можно просто скопировать большинство статей с оригинального проекта, поскольку они «носят нейтральный характер». С таким предложением выступил председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский.
По его словам, создавать новый контент с нуля «сложно», и сейчас «время агрегировать и использовать чужой контент». С этой точки зрения, подчеркнул Мединский, «Википедия» вполне может стать источником готового контента для российской электронной энциклопедии.
Помощник президента для сравнения привел данные о количестве статей на обоих проектах: в русскоязычном сегменте «Википедии» их насчитывается 70 миллионов, а на сайте «Знание.Вики» — всего 22 тысячи.
При этом, считает Мединский, подавляющее большинство статей «Википедии» — до 99,9% — «абсолютно нейтральны и даже интересны», и лишь оставшиеся 0,1% представляют собой «вражескую клевету», а жесткая модерация не позволяет вставить туда «ни слова правды».
В России параллельно разрабатываются два отечественных аналога «Википедии». На базе российского общества «Знание» создается ресурс «Знание.Вики», на сайте которого указано, что в нем сейчас содержится 22 315 статей. Кроме того, в конце июня 2023 года заработала бета-версия интернет-энциклопедии «Рувики». К середине февраля 2024 года там якобы насчитывается почти 2 млн статей.
Проблемы русскоязычной «Википедии»
После начала российской военной операции на Украине Роскомнадзор неоднократно требовал от «Википедии» удаления или редактирования определенных статей, имеющих отношение к происходящему. С жалобами на контент интернет-энциклопедии обращались и депутаты Госдумы.
В июле 2022 года РКН объявил о «мерах понуждения» для «Википедии» из-за отказа удалять запрещенную информацию и «фейки» о ходе военной операции и обязал российские поисковики маркировать ее материалы как нарушителя российских законов. Фонд «Викимедиа» несколько раз получал штрафы.
В апреле 2023 года председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал как можно скорее создать российский аналог «Википедии», а саму «Википедию» заблокировать как «идеологический, политизированный продукт».
Через месяц главу «Викимедиа РУ» Владимира Медейко сняли с поста и исключили из членов партнерства. Его преемник Станислав Козловский объяснил это тем, что Медейко «тайно» работал над созданием российского аналога «Википедии» — «Рувики». Тот, напротив, утверждал, что работа велась не тайно, а «непублично».
В интервью RTVI Козловский говорил, что «Википедию» могут заблокировать в России «в любую минуту», но в этом случае портал не будет нарушать российские законы и обходить запрет. Он также жаловался на то, что после начала украинского конфликта проект практически лишился коммерческих партнеров.
Летом 2023 года журналисты заметили, что в русскоязычной «Википедии» развернулась «война правок»: пользователи редактировали статьи о крупных бизнесменах, пытаясь удалить информацию об их российском происхождении.
В конце 2023 года проект «Викимедиа РУ», который занимался поддержкой русскоязычного раздела «Википедии», объявил о своем закрытии.