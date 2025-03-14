За прошедшую неделю Москва и Московская область дважды подверглись массированному налету украинских беспилотников. Полковник в отставке Виктор Литовкин и основатель портала «Military Russia» Дмитрий Корнев рассказали RTVI, с чем связана интенсификация атак БПЛА на столичный регион.

В ночь на 11 марта силы ПВО отразили самую массированную атаку беспилотников над российскими регионами: было сбито более 340 дронов, из них 91 — над территорией Московской области. В Подмосковье погибли три человека, 18 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Вторая массированная атака БПЛА на столичный регион произошла 14 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, губернатор Московской области Андрей Воробьев — о трех. Обломки беспилотников повредили несколько домов, о пострадавших не сообщалось.

Виктор Литовкин обратил внимание на то, что украинские военные используют для атак большие беспилотники. Он отметил, что ВСУ пользуются информацией от США и НАТО о местах расположения российских систем ПВО, а также инструкциями по уходу из зоны действия этих систем.

«Иностранные операторы даже ведут эти дроны в Москве и Московской области, хотя об этом никто вслух не говорит, но на самом деле это так. У Украины нет возможности через спутники вести эти дроны», — добавил эксперт.

Литовкин также обратил внимание на изменение тактики применения украинских БПЛА и привел в качестве примера последнюю атаку, когда дроны направляли «волнами».

«Серия в 10−12 дронов летит, через какое-то время — опять 10−12, потом — опять 10−12 и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы перезагрузить систему российской противовоздушной обороны. Вы обстреливаете первую партию дронов или вторую партию дронов, и у вас на пусковых установках, на огневых средствах заканчиваются боеприпасы», — пояснил эксперт.

Пока обороняющаяся сторона перезаряжает свое вооружение, атакующий направляет третью волну беспилотников, уточнил Литовкин.

Основатель портала «Military Russia» Дмитрий Корнев предположил, что причины участившихся атак БПЛА неразрывно связаны с политическим фоном. По его словам, Киев хочет таким образом продемонстрировать, что ограничение военной помощи со стороны США не нанесло ущерб способности вести военные действия.

«Это совершенно точно не военные удары. Эти удары не несут за собой решения каких-то военных целей. Это раз. А второе — маловероятно, чтобы Киеву удалось совершить какую-то революцию в своих беспилотных летательных аппаратах», — считает Корнев.

По его словам, Киев пытается «брать количеством» и «наобум отправляет аппараты, в надежде получить какой-то результат», тогда как основная цель ударов — пиар. «Возможно, здесь еще есть вторичный эффект, это воздействие на мирное население Российской Федерации с целью поменять настроение, посеять панику», — добавил Корнев.

Литовкин напомнил, что в настоящий момент идет «война не только систем и умов», но и военного искусства и хитрости.

«Как наши ребята прошли через трубу 15 километров — как это получилось? А потому что применили военную хитрость», — сказал он.