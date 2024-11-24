Россия намерена расширять сеть прямого авиасообщения со странами Азии и внедрять там свою платежную систему «Мир», заявил заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко в интервью ТАСС.

По его словам, Москва «считает востребованным расширение маршрутной сети на государства региона», а «подключение партнеров к нашей платежной системе «Мир» сделало бы пребывание российских туристов за рубежом еще более комфортным».

Замминистра напомнил, что в настоящее время российские авиакомпании совершают прямые рейсы в города Вьетнама, Индонезии и Таиланда, и это «способствует росту туристического потока» в перечисленные страны.

Туризм под санкциями: как россияне могут платить за границей в 2024 году

США инициировали запрет обслуживания карт российской платежной системы «Мир» за рубежом еще в 2022 году. После сделанного ими банкам предупреждения во многих странах вскоре перестали принимать эти карты. Так, например, к концу сентября 2022 года в Турции, традиционно пользующейся популярностью у российских туристов, не осталось ни одного банка, принимающего карты «Мир». Это не мешало Банку России заявлять, что в 2025 году эти карты можно будет использовать в 35 странах мира.

Вторая волна отказа от обслуживания карт «Мир» прошла весной 2024 года и затронула бывшие советские республики — Армению, Киргизию, Таджикистан, Казахстан. Приложение MirPay исчезло из сервиса для скачивания Google Play. В ноябре 2024 года карты «Мир» начали обслуживать в Иране: российская платежная система была подключена к местной Shetab.