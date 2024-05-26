Контакты «арктической пятерки», в которую входят Россия, США, Канада, Дания и Норвегия, прерваны. Об этом РИА Новости сообщил директор правового департамента российского МИДа Максим Мусихин. По его словам, ранее в таком формате страны обсуждали проблемные вопросы, касающиеся континентального шельфа.

Дипломат пояснил, что наличие «арктической пятерки» снимало между странами «озабоченности» и помогало им информировать друг друга о готовящихся шагах. Однако теперь этот механизм отсутствует.

При этом Мусихин отмечает, что контакты были оборваны не по инициативе России.

«Это не наша проблема», — сказал представитель российского МИДа.

Дипломат считает, что «фактически США и другие западные представители пятерки добровольно лишили себя возможности в доверительном ключе обсуждать эти серьезные вопросы».

В середине мая Reuters писало, что Россия и Запад ведут «ограниченное сотрудничество» в Арктике. В частности, в марте этого года страны — члены Арктического совета провели учения по ликвидации разлива нефти на севере Норвегии.

«У нас была хорошая связь со всеми государствами, включая Россию, и Россия также предложила помощь, и мы ее приняли», — рассказал Оле Кристиан Бьеркемо, председатель рабочей группы Арктического совета по предупреждению чрезвычайных ситуаций, готовности и реагированию, которая руководила учениями.

Бьеркемо уточнил, что Россия смоделировала отправку двух судов на учения. Reuters назвало такое сотрудничество между Москвой и Западом «редким знаком», который подчеркнул особый статус полярного региона.

Арктический совет был основан в 1996 году. Reuters пишет, что он «уже давно» рассматривается как ключевая арена для сотрудничества между Западом и Россией, где заключаются обязательные соглашения по защите и сохранению окружающей среды. На долю российской стороны приходится примерно треть всего арктического региона и около 70% экономической деятельности в высоких широтах, отмечает агентство.

Все страны — члены Арктического совета, помимо России, входят в состав НАТО. Они приостановили около трети из 130 общих проектов организации из-за военной операции на Украине. В связи с этим эксперты прогнозировали конец арктической «исключительности» — концепции, характеризующей Арктику как уникальное место в силу ее географии и истории, которое не подвержено влиянию геополитических напряженностей, указывает Reuters.

Опрошенные Reuters дипломаты подчеркнули, что прекращение работы Совета поставит под угрозу безопасность Арктики и подорвет усилия по борьбе с изменением климата в регионе, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в других частях планеты.

Входящие в Арктический совет чиновники отмечали, что сотрудничество с Россией на техническом или научном уровнях «могут быть выходом», однако контакты на политическом уровне в Совете «немыслимы», пока продолжаются боевые действия на Украине. «Мы должны адаптироваться к новой реальности», — заявил один из собеседников агентства.