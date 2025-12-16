Министерство образования и науки России определило минимальные баллы за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступления в подведомственные ему вузы в 2026-2027 годах. Согласно документу, пороговые значения сразу по шести предметам стали выше по сравнению с прошедшим годом.
По некоторым предметам минимальный порог изменился следующим образом:
- Информатика — с 44 до 46 баллов,
- Физика — 39 до 41 балла,
- Обществознание — с 42 до 45 баллов,
- Иностранный язык — с 30 до 40 баллов,
- Химия и биология — с 39 до 40 баллов,
- История — с 36 до 40 баллов.
Для русского языка, профильной математики, литературы и географии минимальные значения не изменились и остались на уровне 40 баллов. То же касается экзамена по обществознанию — для поступления в подведомственный Минобрнауки вуз его нужно сдать на 45 баллов, как и в 2025 году.
Накануне в Минпросвещения рассказали, что в 2025 году около 63% выпускников 9-го класса приняли решение продолжить учиться в техникумах и колледжах, а не идти в 10 и 11 класс. Согласно данным ведомства, в текущем году порядка 1,3 млн человек стали абитуриентами учреждений среднего профессионального образования.
В октябре текущего года, когда стало известно о планах повысить пороговые баллы на ЕГЭ, в ведомстве объясняли, что решение принимают для повышения качества образования, в том числе на коммерческой основе. Новые минимальные баллы были установлены на основе анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года.
В марте RTVI писал, что в 2025 году в трех регионах России проведут эксперимент, в рамках которого школьники будут сдавать только два из четырех экзаменов после 9-го класса. Депутат Яна Лантратова назвала решение «первым шагом к отмене ЕГЭ».