Министерство образования и науки России определило минимальные баллы за Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступления в подведомственные ему вузы в 2026-2027 годах. Согласно документу, пороговые значения сразу по шести предметам стали выше по сравнению с прошедшим годом.

По некоторым предметам минимальный порог изменился следующим образом:

Информатика — с 44 до 46 баллов,

Физика — 39 до 41 балла,

Обществознание — с 42 до 45 баллов,

Иностранный язык — с 30 до 40 баллов,

Химия и биология — с 39 до 40 баллов,

История — с 36 до 40 баллов.

Для русского языка, профильной математики, литературы и географии минимальные значения не изменились и остались на уровне 40 баллов. То же касается экзамена по обществознанию — для поступления в подведомственный Минобрнауки вуз его нужно сдать на 45 баллов, как и в 2025 году.

Накануне в Минпросвещения рассказали, что в 2025 году около 63% выпускников 9-го класса приняли решение продолжить учиться в техникумах и колледжах, а не идти в 10 и 11 класс. Согласно данным ведомства, в текущем году порядка 1,3 млн человек стали абитуриентами учреждений среднего профессионального образования.

В октябре текущего года, когда стало известно о планах повысить пороговые баллы на ЕГЭ, в ведомстве объясняли, что решение принимают для повышения качества образования, в том числе на коммерческой основе. Новые минимальные баллы были установлены на основе анализа приемной кампании 2025/2026 учебного года.

В марте RTVI писал, что в 2025 году в трех регионах России проведут эксперимент, в рамках которого школьники будут сдавать только два из четырех экзаменов после 9-го класса. Депутат Яна Лантратова назвала решение «первым шагом к отмене ЕГЭ».