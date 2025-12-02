Госдума в первом чтении приняла внесенный правительством законопроект о продлении эксперимента с системой среднего профессионального образования (СПО) до 2029 года и расширении списка регионов-участников до восьми. Как сообщает корреспондент RTVI, инициативу поддержали 334 депутата, пятеро выступили против, 19 воздержались.

Речь идет об эксперименте, который затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Липецкую область. Школьникам этих трех регионов, которые не планировали обучение в старшей школе, а хотели получить СПО, предоставили возможность сдать только два обязательных ОГЭ (по русскому языку и математике). В этом году этой возможностью воспользовалось более 50 тыс. девятиклассников.

Принятый в первом чтении законопроект продлевает эксперимент, который должен был завершиться в 2025 году, еще на четыре года — до 2029-го.

Кроме того, он расширяет число регионов-участников: в список также вошли Татарстан, Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.

Во время обсуждения замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин пояснил, что при выборе регионов для эксперимента правительство учитывало состояние рынка труда, уровень развития системы среднего профессионального образования и готовность властей участвовать и поддерживать колледжи.

Он сообщил, что в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области по итогам приемной кампании 2025 года почти все выпускники девятых классов, успешно сдавшие итоговую аттестацию, поступили в колледжи в рамках эксперимента.

«Они поступили на технические, строительные специальности, специальности в области медицины, транспорта и сельского хозяйства. Кроме того, по сравнению с прошлым годом существенно выросла численность выпускников девятых классов, которые выбирают программы среднего профессионального образования в Москве, — такая численность выросла практически вдвое. Количество выпускников девятых классов, которые не прошли итоговую государственную аттестацию, снизилось практически вдвое», — привел данные замминистра.

Глава комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых заявила, что продление эксперимента потребовалось, потому что «вошли в зону его реализации только в апреле».

«Что это значит? А это окончание учебного года и приемная компания. То, что у нас все регионы выросли в контрольных цифрах приема, это точно 31% — 37%. Представляете, насколько этот скачок был? Здесь еще важно, что абсолютно все регионы [участвовавшие в пилоте] доложили о том, что сократилось огромное количество тех ребят, которые не смогли сдать в определенные сроки итоговую аттестацию», — рассказала депутат.

В беседе с RTVI Белых отметила, что пилотный проект важен для создания образовательной траектории для каждого ребенка и последующего трудоустройства в конкретном регионе.

Депутат Госдумы Михаил Делягин во время обсуждения обратил внимание на то, что сейчас два экзамена сдавали те, кто готовился сдавать четыре, то есть те, кто учился девять лет.

«Вы понимаете, что в рамках этого эксперимента мы через некоторое время получим в колледжах людей, которые девять лет знали, что им учиться не нужно вообще, потому что им сдавать два простейших базовых экзамена. И в колледжах, как говорит сейчас инженерное сообщество, учить будет невозможно людей, потому что они девять лет не учились и не имеют таких навыков», — заявил он.

Ранее комитет Госдумы по просвещению, сообщил, что проведение эксперимента в восьми регионах России в 2026-2029 год позволит учесть потребности учащихся и особенности рынка труда, а также дефицит рабочих кадров, социально-экономические условия и уровень образования в каждом субъекте.