После относительно теплой рабочей недели Москву и Московскую область ожидают слабые заморозки и мокрый снег. Об этом рассказал RTVI ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, с 10 по 14 ноября в столичном регионе будет наблюдаться продолжение теплых тенденций первой декады месяца.

«Основную роль в формировании условий погоды будут по-прежнему играть циклоны, проходящие по северным регионам нашей страны, которые перекроют доступ к холодному воздуху в центр Европейской России», — сказал он.

На протяжении этого времени в Москве и Подмосковье ожидается преимущественно облачная погода, практически каждый день будут возможны небольшие дожди, отметил Леус. Ночная температура 11-13 ноября будет опускаться до 2-4 градусов тепла, дневная будет достигать отметки 4-6 градусов.

«Ожидается, что пятница станет самым теплым днем этой недели — столица попадет в теплый сектор североатлантического циклона», — добавил синоптик.

Температура в Москве в последний рабочий день, 14 ноября, поднимется до 7-9 градусов, будет сохраняться облачная погода и возможность небольших дождей, сообщил Леус.

«А в выходные в столицу первый раз в этом году заглянет более зимняя погода. В субботу ее будет формировать холодный атмосферный фронт, температура в течение суток будет достигать 1-3 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега», — отметил синоптик.

По его словам, похолодание продолжится и в воскресенье, 16 ноября — температура днем опустится до 0 градусов, а в ночные часы ожидаются слабые заморозки до минус 2 градусов, без существенных осадков.